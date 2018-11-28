Зианджа об отношениях с родителями: Им за меня стыдно

Видео: Зианджа. Зе Интервьюер (youtube.com/Зе Интервьюер)

Неординарная украинская певица, участница Голосу країни 8 девушка-трансгендер Зианджа, которая участвовала в "Фабрике звезд" еще как Борис Апрель, призналась, как родители отреагировали на ее стиль жизни и какие у них сейчас отношения. Она долго не давала больших интервью, но для YouTube-проекта Анатолия Анатолича Зе Интервьюер сделала исключение.

По словам Зианджи, она общается с родителями, но отношения у них непростые.

Также девушка призналась, что не была в родном поселке Черноморском (Крым) уже 10 лет, и добавила, что в ближайшее время не планирует поездки туда.

"Мы общаемся, но не каждый день. Мы не близки, к сожалению. Потому что они закрытые, они очень ограничены ментально, психологически не открыты к новым вещам: к ЛГБТ, к самовыражению, к тому, чтобы выделяться из толпы", - говорит Зианджа.

Фото: скриншот YouTube / Зе Интервьюер

Артистка отметила, что родители стыдятся ее из-за своего окружения и консервативных взглядов.

"Мне кажется… Я не уверена, но мне кажется, что родителям чуть-чуть стыдно… Потому что их, наверное, там осуждают, у них там все очень консервативно. Люди мыслят очень дуалистично: черное и белое, добро и зло, мужчина и женщина — ничего не может посредине быть. Поэтому, наверное, их осуждают и им за меня стыдно. Почему мы с ними не часто общаемся? Потому что, во-первых, нам не о чем поговорить. Во-вторых, я думаю, они меня немного осуждают. Я выросла… Я рада, что выросла в семье, а не в интернате или детском доме. Спасибо! Я им очень благодарна за это. Но я выросла в очень гомофобной среде, где была гомофобия, трансфобия, расизм, сексизм… Это трудно", - разоткровенничалась она.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Кстати, сейчас Зианджа состоит в романтических отношениях с иностранцем, который приехал в Украину по бизнес-делам. По ее словам, они еще не объявили себя парой, но уже сходили на пять свиданий.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Напомним, певица-трансгендер Зианджа рассказала о первом романе.

Ранее сообщалось, что украинская певица-трансгендер Зианджа в соцсетях намекнула о своем одиночестве.

Также мы писали о том, что певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, показала соблазнительную фигуру. Кроме того, она показала поклонникам свои детские фото.

Видео: РБК-Украина