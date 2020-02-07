Журналисты раскрыли имя любовницы Остапчука, к которой он ушел от жены: Познакомились на свадьбе в Италии

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

По словам инстайдеров, Владимир и его новая возлюбленная уже давно вместе

Недавно в откровенном интервью программе «Зірковий шлях», которая выходит в будни на канале «Украина», супруга шоумена Владимира Остапчука, Елена Войченко, заявила, что тот ушел из семьи к другой женщине. Но Остапчук опроверг любой факт измен и основной причиной назвал - постоянные ссоры при детях. Журналисты провели собственное расследование и узнали имя возможной новой возлюбленной Остапчука.

Елена Войченко, супруга Владимира Остапчука, опровергает слова супруга, что основной причиной их разрыва были ссоры в семье.

«По поводу ссор - да, были ссоры. Опять же причиной которых были - измены, о которых я узнавала постфактум. И некоторые из них были достаточно эмоциональными, потому что я просила объяснить и всячески пыталась делать это после того, как ребенок заснул или его не было. Но Владимир довольно агрессивно реагирует на любую критику. И действительно реагировал неадекватно в некоторых моментах. Довольно агрессивно позволял себе повышать голос. И не только», - делится с журналистами «Зіркового шляху» Елена Войченко.

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На вопрос, оказывал ли известный шоумен физическое насилие, Елена не дала однозначного ответа. Но женщина пожаловалась, что сейчас Владимир крайне разгневан из-за откровенности супруги и даже угрожает Елене отобрать у нее детей.

«Позволяет себе вести себя совсем недостойно, говорить мне, что он отберет детей и просто запугивать», - рассказала на канале «Украина» супруга Владимира Остапчука.

Не могли журналисты обойти и вопрос о разлучнице, о которой женщина отметила в рубрике «Кава з перцем». Под постом на Инстаграм странице самого Владимира старшая дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинский уже после выхода его версии интервью оставила сообщение, в котором отметила, что якобы известный телеведущий встречается с женщиной-нотариусом.

«... и уйти в никуда - очень смешно. Лучше бы своей нотариуске-юристке сказал, чтобы меньше хвасталась. Безобразно, когда человек себя так ведет. Особенно с детьми!», - говорится в комментарии в соцсети.

С инсайдерских источников «Зірковий шлях» узнал, что новой избранницей Остапчука может быть женщина по имени Кристина. Ей 33 года, и она нотариус. Вроде, пара познакомилась еще летом на свадьбе в Италии, которую вел Остапчук. А молодая женщина была подружкой невесты. В социальной сети совпали и фотографии обоих. В одно и то же время Остапчук и Кристина позируют в Буковеле, а также на фоне одних и тех же куршавельских гор. А в среду вечером практически в одно время совпали их сториз в Инстаграм. Кристина и Владимир выложили сначала почти идентичные видео из раздевалки одного и того же загородного комплекса для отдыха. А потом и видео со СПА того же комплекса.

Чтобы не гадать лишний раз, журналисты напрямую попросили прокомментировать все совпадения непосредственно пока официальную супругу шоумена.

«Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать очередной роман Владимира, он десятый, пожалуй, если не больше, по очередности. И я знала предыдущих, правда постфактум, знаю эту. Мы знаем, о каком мы человеке говорим», - говорит Елена Войченко.

Журналисты связались с Владимиром и Кристиной, чтобы они подтвердили или опровергли свой роман, однако шоумен отказался комментировать личное, а помощница Кристины попросила связаться с ней в другой день.

Напомним, ранее фанаты Владимира Остапчука разозлились на высказывание о его экс-супруге.