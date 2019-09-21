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"Жизнь состоит из моментов": Джамала умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.09.2019 - 18:32
"Жизнь состоит из моментов": Джамала умилила семейной идиллией с мужем и сыном
Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица обратилась к поклонникам

Джамала признается – она готова отодвинуть карьеру на второй план, если речь идет о семье. Так, певица рассказала, что хочет иметь много детей и готова на время уйти со сцены, чтобы подарить маленькому Эмиру-Рахману братика или сестричку. Звездная мама уверяет, что скучает по мальчику во время гастролей и всегда спешит домой, чтобы заключить его в объятия. Она с удовольствем делится с поклонники душевными семейными фото и показывает, как растет сынок.

На сей раз артистка опубликовала в Instagram один из кадров семейной фотосессии. В объективе – Джамала, ее муж Бекир Сулейманов и сынок. Малыш задорно смеется. А его мама мечтательно и умиротворенно сморит в камеру. Бекир обнял жену и с улыбкой на лице наблюдает за Эмир-Рахманом.

"Сьогодні як ніколи хочеться побажати мирного та чистого неба над головою нам усім! Все наше життя складається з моментів, тому давайте цінувати та берегти кожну хвилину проведену у злагоді і затишку з близькими. З Днем миру, друзі" - душевно поздравила певица поклонников.

&quot;Жизнь состоит из моментов&quot;: Джамала умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамалы не оставили без внимание ее слова и ответили взаимностью.

  • Дуже гарна сім'я
  • Які ж ви гарні! З Днем Миру
  • Вы лучшие! Храни Вас всех Господь!
  • Такi гарнi
  • Гармонійно! Дуже гармонійно!
  • Чудова світлина! Щастя Вам!
  • Очень красивая и счастливая семья пусть вас Господь Бог охраняет и оберегает
  • Красивая семья. Счастья Вам
  • Приємно дивитися на вашу родину
  • Какие милые

Скриншот комментариев

Слову, Джамала покорила образом в длинном воздушном платье и ярких кроссовках.

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