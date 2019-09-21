"Жизнь состоит из моментов": Джамала умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица обратилась к поклонникам

Джамала признается – она готова отодвинуть карьеру на второй план, если речь идет о семье. Так, певица рассказала, что хочет иметь много детей и готова на время уйти со сцены, чтобы подарить маленькому Эмиру-Рахману братика или сестричку. Звездная мама уверяет, что скучает по мальчику во время гастролей и всегда спешит домой, чтобы заключить его в объятия. Она с удовольствем делится с поклонники душевными семейными фото и показывает, как растет сынок.

На сей раз артистка опубликовала в Instagram один из кадров семейной фотосессии. В объективе – Джамала, ее муж Бекир Сулейманов и сынок. Малыш задорно смеется. А его мама мечтательно и умиротворенно сморит в камеру. Бекир обнял жену и с улыбкой на лице наблюдает за Эмир-Рахманом.

"Сьогодні як ніколи хочеться побажати мирного та чистого неба над головою нам усім! Все наше життя складається з моментів, тому давайте цінувати та берегти кожну хвилину проведену у злагоді і затишку з близькими. З Днем миру, друзі" - душевно поздравила певица поклонников.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамалы не оставили без внимание ее слова и ответили взаимностью.

Дуже гарна сім'я

Які ж ви гарні! З Днем Миру

Вы лучшие! Храни Вас всех Господь!

Такi гарнi

Гармонійно! Дуже гармонійно!

Чудова світлина! Щастя Вам!

Очень красивая и счастливая семья пусть вас Господь Бог охраняет и оберегает

Красивая семья. Счастья Вам

Приємно дивитися на вашу родину

Какие милые

Скриншот комментариев

Слову, Джамала покорила образом в длинном воздушном платье и ярких кроссовках.