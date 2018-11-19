"Жизнь продолжается": актриса из "Дизель Шоу" обратилась к любимому

Фото: Дизель Шоу (коллаж РБК-Украина)

Яна Глущенко рассказала об отношениях с супругом

Пострадавшая в ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко впервые за долгое время поделилась с поклонниками новым фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместное фото с мужем Олегом Збаращуком, продюсером ТІК и по совместительству концертным директором "Дизель Студио".

Артистка, которая проходит реабилитацию после аварии дома, трогательно поблагодарила его за поддержку и призналась в любви.

Фото: Яна Глущенко с мужем (instagram.com/yamo4ka)

"Жизнь продолжается и она прекрасна. Я хотела бы каждому, пожелать "своего человека" рядом. Мой человек - мой любимый муж. Восприятие фразы: "И в горе и в радости" мы, к сожалению, прошли буквально. Муж - это не просто чисто общепринятое обозначение статуса пары, это буквально все. Мой любимый, моя поддержка, опора, друг, советчик, учитель - это не просто слова, это все мой Олег Анатольевич и его отношение ко мне. Я благодарна всему что есть на этой или не только на этой планете, что именно ты мой! Я, к сожалению, не всегда подарок...зато я всегда очень неожиданный сюрприз. Спасибо, мой родной, что ты РОДНОЙ! Люблю тебя любовною любовью! P.S. Желаю всем вам любви и крепчайшего здоровья! Цените и заботьтесь друг о друге безвозмездно!", - написала Яна.

Скриншот поста (instagram.com/yamo4ka)

Подписчики умилились подобному посту и пожелали Глущенко, чтобы дальше они с супругом разделяли лишь радостные моменты, а также скорейшего выздоровления.

Скриншот комментариев (instagram.com/yamo4ka)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пострадавший в ДТП актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов записал видеообращение к своим поклонникам. В ролике Егор поблагодарил всех поклонников за поддержку.

А также писали о том, что еще один актер "Дизель Шоу" обратился к поклонникам.

Видео: РБК-Украина