"Жизнь одна": Слава из НеАнгелов в купальнике восхитила бесконечными ногами

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица наслаждается ярким отдыхом

Слава Каминская из группы НеАнгелы устроила себе яркие и веселые каникулы в компании друзей. Артистка уже успела прогуляться по Каннам, где "выгуляла" стильный наряд в горошек, выгодно подчеркнувший ее изящные формы, после чего отправилась в путешествие на яхте вдоль живописного Лазурного побережья Франции.

На новом снимке на своей Instagram-страничке Слава продемонстрировапа роскошную фигуру, а также задумалась о жизни и ее радостях и испытаниях. На ярком фото певица позирует на яхте в слитном красном купальнике, стоя под большим красным флагом и весело раскинув руки. Благодаря ракурсу кадра немного снизу ноги знаменитости кажутся просто-таки бесконечными!

"На моем теле много татуировок и каждая из них имеет для меня огромное значение. Скоро появится новая. Когда в твоей жизни появляются новые эмоции, которые несут в себе позитив даже в воспоминаниях, хочется как-то зафиксировать это состояние чтобы каждый раз вспоминать в трудные минуты, что бывают яркие моменты в жизни ради которых мы живем. Жизнь одна и рано или поздно это становится идеологией. Не важно что для осознания возможно придётся пройти через многие испытания. Я думала, что меня сложно удивить, но людям свойственно ошибаться. Люблю сильно, хоть и вижу вас всех только в нашем общем чате. Маленький отрезок моей жизни, который уже к счастью не стереть! скучааааааааюююююююю", - поделилась эмоциями Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры засыпали артистку комплиментами, а также благодарят за вдохновляющие слова.

Любимка моя. Эти бесконечные ноги

Длинноногая лань

Все непременно будет хорошо! Главное чтоб близкие были здоровы и всегда рядом а ноги да, ну у меня почти такие же

Истина

Ты прекрасна!

Стройняшка. Пусть в твоей жизни таких моментов будет как можно больше

Неотразима, лю!не скучай,жизнь прекрасна...всё в переди

Богиня. Обажаю!!!! Вы диамант!!! Вдохновляете

Все будет хорошо у тебя я точно знаю,ты прекрасна!

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов в купальнике экстремально преодолела свой страх. Певица сиганула в воду прямо с борта яхты, причем высота судна была довольно внушительной.

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов устроила масштабную подготовку к зиме и примерила роскошные шубки.