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Жизнь – игра: Ани Лорак заинтриговала философской мыслью и сыграла в шахматы

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2019 - 17:35
Жизнь – игра: Ани Лорак заинтриговала философской мыслью и сыграла в шахматы
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани также показала новое фото в элегантном облегающем платье

Ани Лорак любит время от времени подбросить своим поклонникам пищу для ума. На своей instagram-страничке исполнительница постит не только фото с бесконечных глянцевых фотосессий, масштабных концертов или интервью, но также делится философскими мыслями. Один из последних постов певицы как раз относится к категории "умных".

Конечно же, Ани Лорак сопроводила пост стильным фото, на котором позирует в объемной белоснежной блузе завязанной на животе. Лорак сосредоточенно смотрит в камеру. При этом перед певицей на столике видим шахматную доску с деревянными фигурами.

"Жизнь похожа на игру! Результат игры зависит от череды принятых решений. Шахматы или шашки?" - спрашивает Ани у своих подписчиков.

Ани Лорак

Ани Лорак побаловала поклонников новой умной мыслью (фото: instagram.com/anilorak)

Естественно, поклонники скандальной певицы поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:

  • Видно, що фігури поставлені абияк))
  • Я бы даже сказала, что жизнь похожа на бесконечные соревнования.
  • Красунечка, талант і розумничка наша Кароліночка-любимо Вас!
  • Шахматы… так люблю ваши слова! Вы всегда говорите это так искренне и с душой. Мотивируете нереально! А вы как всегда великолепны, Любимая Дива!
  • Ты сама превратила жизнь в игру. Еще много мужчин будет на пути, но отца дочери среди них ни будет никогда.
  • Звездочка!
  • Спасибо вам, за то что вы именно такой человек! Пример для меня!
  • Играешь в игру, а проигрываешь жизнь, не то, не другое.
  • Коралева Шахмат!
  • Не хочется никакой игры, хочется просто жить!

Также отметим, что в разделе сториз Ани Лорак также опубликовала новое фото с недавней фотосессии, на котором позирует в элегантном бархатном платье красного цвета, с открытыми плечами и оригинальным декором.

Стильная Ани Лорак

Стильная Ани Лорак (фото: фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак в пестром наряде блеснула стройными ножками. В сети ее даже назвали жар-птицей.

Также мы писали о том, что ранее Ани Лорак показала, как нарушает свою строгую диету.

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