"Жить в кайф!": загоревший Потап рассмешил сеть забавным фото

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Пока одни украинские звезды на отдыхе стремительно худеют, другие отъедаются после изнурительных новогодних корпоративов

Украинский певец и продюсер Потап опубликовал позитивный снимок на фоне бирюзового моря на своей Instagram-страничке. Изрядно загоревший исполнитель показал своим фанатам настоящий "влажный пляжный движ", в красных купальных трусах он резвился на берегу, запечатлив себя в прыжке в позе морской звезды.

Фото: Морская звезда Потап (instagram.com/realpotap)

"Уй!", - всего двумя буквами подписал Потап забавный снимок и добавил хештег - #vacay.

Фанаты в комментариях предположили, что певец находится на одном курорте с Настей Каменских в Мексике и пожелали хорошего отдыха.

Скриншот: Комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Мексико - красота!! Хорошего отдыха",- оценила mashunia2013.

"Красава", - написала yevheniia_smyrnova.

"Красавчик)) Хорошего отдыха", - пожелал пользователь kievskiekvartiry.

"Живот немного пригорел", - отметила evgeniya_diamond07.

"Пузико! классный позитив", - прокомментировал u.r.m7.

"Хорош)", - отметила elena_derk.

Подписчики также отметили, что звездный исполнитель набрал в весе.

Скриншот: Комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)



"Ото наел мамон", - констатировал alex.nagornyy.



"Давно в спортзал ходил, сильно видно", - подметил n.g2332.



"Тюлень)))))", - пошутил yura_sachenko.



"Ой, пузан, правильно! Жить в кайф! На ф*г этот зож", - считает dasha19_.

А еще они посоветовали певцу быть аккуратнее с пекущим мексиканским солнцем, и не забывать про средства защиты.

Скриншот: Комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Пусть тебя сметанкой помажут, сгорел весь", - написала обеспокоенная подписчица psina_sutulaiia.



"Пузико прикрой)))", - посоветовал shadrin_oleg_12



"Живот немного пригорел", - отметила evgeniya_diamond07.

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