Жили год раздельно: Ефросинина откровенно высказалась о кризисе в браке

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша откровенно рассказала об отношениях с мужем

Оля Полякова провела 4 апреля прямой эфир с украинской телеведущей. Маша Ефросинина решилась на откровенные признания о своей личной жизни. Так, Маша не скрывает, что однажды была на грани развода со своим супругом — бизнесменом Тимуром Хромаевым. В мини-интервью Поляковой Маша вспомнила о былом семейном конфликте и рассказала подробности.

Отметим, что певица и телеведущая играли в игру “Правда или действие”. Когда Маша выбрала “правду”, Полякова решила поинтересоваться о семейном конфликте Ефросининой и Хромаева.

— За 18 лет брака хотела ли ты развестись? Знаю, что хотела… Сколько раз и когда последний раз? — спрашивает Полякова.

— Да, был у нас разок в 2013 году. Честно говоря, просто решили, что впереди целая жизнь, что отношения наши исчерпали себя. Что у нас 8-летняя дочь… И надо быть честными друг с другом и каждому заниматься своей жизнью. Мы жили раздельно год… И сошлись, поняли, — отвечает Маша.

— А вот честно, вы разошлись, чтобы попробовать что-то еще, — хитро улыбается Полякова, очевидно имея в виду отношения с другими партнерами.

— Нее. Я оказалась какая-то супер брезгливая женщина. Я начала скучать, тосковать по своему запаху, по всему теплому… Мы разошлись, потому что скучно. Я хочу все время праздника, как и ты. Парень у меня очень закрытый, не романтичный. А я хочу, чтобы разрывались трусы в резину каждый день. Вот так вот.

— Скажи, так ты порвала трусы в резину за этот год? — смеется Полякова.

— Нет, я, как и все, нырнула в работу, — говорит Маша.

— Ага, понятно. Ну короче не расскажешь нам никакой пиканщины.. Молодец. Я тоже считаю, что если нас застали вот так вот где-то верхом. То надо сказать: “Нет! Этого не было никогда. Тебе показалось”, — шутит Оля.

— Оля, где ты в этой стране можешь загулять верхом? Вот расскажи мне! В каждой дыре тебя знают! — удивляется Ефросинина.

— Абсолютно правда! Это совершенная невозможность и где-то даже трагедия. Поэтому, может, в этом секрет, что мы сидим со своими мужьями, — вновь шутит Полякова.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также Полякова решила немного “уколоть” Машу и вывести ее на еще более откровенный разговор о ее “идеальной” семье.

— Твоя идеальная семья, идеальные дети, идеальный муж и отношения — это правда? Ну все так прекрасно. И на диете вы вместе сидите, и муж готовит, и ребеночек чистый и умный, и вы гуляете, не ссоритесь, — спрашивает Полякова.

— Полная фигня, все прекрасно знают, что он (ред. — муж) меня не балует ни подарками, ни комплиментами. Что он не романтик. А то, что ты видишь, это видишь ты. Да, я не готовлю! Я вообще не идеальная. Меня половина мужиков бы из дома выгнала, потому что я не готовлю. Я не такая как ты. Ты вон сыры валяешь… Дочка моя не хочет сниматься. Многие думают, что я ее съела или ненавижу, или бью. Поэтому то, что у меня муж готовит, это большой подарок мне за все, — рассказывает Маша. — Я не считаю, что нужно ныть в “инсте”. Все заходят в “инсту” посмеяться. Я декларирую чувство юмора. Хочу, чтобы мы над проблемами смеялись. Когда мне плохо, я не хочу этим поделиться, я переживаю все сама. Когда у нас с Тимуром ссоры, я не считаю, что я буду выносить это как разные блогерши. Мне стыдно, когда люди обсуждают то, что их связывает, в каком-то “аду подписчиков и хейта”. Это нечестно по отношению к прожитым годам.