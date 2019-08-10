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Жгучая итальянка: Настя Каменских покорила утратрендовым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.08.2019 - 09:54
Жгучая итальянка: Настя Каменских покорила утратрендовым образом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица позировала в одном из небольших городков Средиземноморского побережья

Потап и Настя Каменских продолжают демонстрировать на фото безоблачный отдых на Сардинии. Пара днем катается на яхте, купается и загорает на корме. А вечером исследует улочки небольших портовых городков, которыми буквально усыпано все Средиземноморское побережье. Настя ежедневно радует поклонников "образом дня", публикуя фото каждый раз в новом наряде. Ее стрит-стайл луки для вечерних променадов с любимым и друзьями (артисты отправились в отпуск в компании солиста "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитива) и его жены, дизайнера одежды Анны Завгородней) каждый раз проявляются на страничке звезды в Instagram.

На этот раз певица выбрала ультратрендовый ансамбль: легкая блузка с принтом анималье "под зебру", джинсовые шорты с высокой посадкой, которые звезда дополнила широким массивным поясом с металлической пряжкой.

Завершающим аккордом образа стала сумочка с длинной бахромой и рисунком в виде зебры. Из аксессуаров – крупные серьги с камнем ультрамаринового цвета и изящные золотые браслеты. Снимок был сделан на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии.

Жгучая итальянка: Настя Каменских покорила утратрендовым образом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Порто-Черво и действительно потрясающий", - оставила запись под фото на итальянском Настя.

Поклонники оценили умением Насти следовать модным тенденциям и мастерски объединять их между собой.  

  • Ты мечта!
  • Просто красотка
  • Настя, какая же Вы яркая и стильная
  • Красивая
  • Настя, красуня як завжди
  • Невероятная
  • Настасья! Вас просто не узнать
  • Какая крутая
  • Настя, ты самая красивая на свете
  • Мне так нравится твой стиль! Жгучая итальянка
  • Обалденная!
  • Какая крутая рубашка, впервые обратила внимание на одежду, прям влюбилась в нее
  • Самая красивая
  • Какой лук красивый
  • Вау, красотка
  • Яркая
  • Какая вы все таки красавица! Очень талантливая. еще вам очень идут ваши кудрявые волосы, я всю жизнь о таких мечтала.
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских в белом бикини покорила аппетитными формами.

Ранее Настя Каменских зачаровала трендовым образом на Сардинии. Певица надела короткий  сарафан из голубого денима.

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