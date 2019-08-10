Жгучая итальянка: Настя Каменских покорила утратрендовым образом

Певица позировала в одном из небольших городков Средиземноморского побережья
Потап и Настя Каменских продолжают демонстрировать на фото безоблачный отдых на Сардинии. Пара днем катается на яхте, купается и загорает на корме. А вечером исследует улочки небольших портовых городков, которыми буквально усыпано все Средиземноморское побережье. Настя ежедневно радует поклонников "образом дня", публикуя фото каждый раз в новом наряде. Ее стрит-стайл луки для вечерних променадов с любимым и друзьями (артисты отправились в отпуск в компании солиста "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитива) и его жены, дизайнера одежды Анны Завгородней) каждый раз проявляются на страничке звезды в Instagram.
На этот раз певица выбрала ультратрендовый ансамбль: легкая блузка с принтом анималье "под зебру", джинсовые шорты с высокой посадкой, которые звезда дополнила широким массивным поясом с металлической пряжкой.
Завершающим аккордом образа стала сумочка с длинной бахромой и рисунком в виде зебры. Из аксессуаров – крупные серьги с камнем ультрамаринового цвета и изящные золотые браслеты. Снимок был сделан на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Порто-Черво и действительно потрясающий", - оставила запись под фото на итальянском Настя.
Поклонники оценили умением Насти следовать модным тенденциям и мастерски объединять их между собой.
Скриншот комментариев
Напомним, что Настя Каменских в белом бикини покорила аппетитными формами.
Ранее Настя Каменских зачаровала трендовым образом на Сардинии. Певица надела короткий сарафан из голубого денима.