ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.06.2020 - 21:33
Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда показала новое селфи

Виктория Бекхэм продемонстрировала новое селфи, на котором показала новинки из своей коллекции одежды, а также косметики. Но внимание, как обычно, привлекла не только безупречного кроя вещь, но и цветущая внешность иконы стиля. 46-летняя знаменитость сделала фото, которое подчеркнуло ее свежую кожу лица, сияющие глаза и счастливую улыбку. Последний штрих – идеальная укладка. В короткой подписи Виктория обозначила, что и сама в восторге от собственной футболки. Поклонники, как обычно, были красноречивее.

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостьюНовое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Они отметили, что Виктория выглядит очень красивой и вдохновляюще молодой. Правда, нашлись и те, кому, напротив, она показалась слегка постаревшей и не совсем натуральной.

  • Я в восторге от твоего образа. Какой мейк-ап ты использовала? Это для моей дочери
  • Вау, ты сейчас выглядишь очень старой
  • Прекрасна
  • Восхитительна, как всегда
  • Так же хороша, как обычно
  • Ты прекрасна
  • Удивительная
  • Красавица
  • Фантастическая. Выглядишь превосходно
  • Я люблю твой натуральный макияж на этом фото
  • Красивая
  • Так очаровательна
  • Красотка
  • Твои волосы выглядят отлично на этом фото
  • Ты мое вдохновение
  • Натуральный идеал

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостьюЖенщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория появилась на романтичном фото, которое опубликовал муж бизнесвумен – экс-футболист Дэвид Бекхэм. Дэвид сделал снимок с любимой супругой во время дневной прогулки. Таким образом дав фанатам повод в который раз восхититься крепостью одной из самых популярных пар на планете. Поклонники, разумеется, остались в восторге как от демонстрации чувств между Викторией и Дэвидом, так и от их стильного внешнего вида. Под фото развилась целая дискуссия. Также многие отметили, что супруге Дэвида, которую часто обвиняют в неулыбчивости, улыбка очень к лицу. Что ж, рядом с любимым Виктория не улыбаться не может.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Виктория Бекхэм
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь