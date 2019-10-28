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Женщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.10.2019 - 22:28
Женщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикини
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя звезда загорает в Бразилии

Алессандра Амбросио круглый год радует поклонников горячими фото в купальниках, чему те только рады. Сейчас знаменитая красавица отдыхает на пляжах Бразилии, а также снимает новый кампейн для своего бренда GAL Floripa. Так что поводов продемонстрировать свое безупречное тело у нее полно!

Женщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикиниАлессандра на пляже (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз Алессандра предстала перед поклонниками в черном крошечном бикини, которое дополнили стильные аксессуары: очки-авиаторы, браслеты и подвески. Девушка лежит под теплыми солнечными лучам, демонстрируя пышные формы и наслаждаясь кокосовой водой. Снимок она подписала просто: «Море, песок и кокосовая вода». Полуобнаженное тело бывшего «ангела» Victoria’s Secret, как всегда произвело фурор среди ее подписчиков – они не устают писать ей, как она горяча, прекрасна и превосходно красива.

Женщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикиниЖенщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикиниАлессандра и другие основательницы бренда (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На днях она также представила ролик, снятый для промо новой коллеции купальников GAL Floripa. Компанию ей составили еще две девушки, с которыми она основала марку: сестра и подруга. Нужно отметить, что все три красотки выглядят, словно профессиональные модели. Они показали разнообразные купальники: слитный ярко-красный с вырезами, черный соблазнительный и жизнерадостный нежно-розовый. К слову, под одним из постов Амбросио призвала всех объединиться в спасении природы.

Женщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикиниЖенщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикиниКупальники Алессандры набирают популярность (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Интересно, что в этот раз модель не взяла с собой возлюбленного, хотя он часто сопровождает ее в рабочих поездках. Тем не менее, Хэллоуин влюбленные наверняка будут отмечать вместе – не так давно Амбросио показывала общие романтические фото с Николо на фоне тыкв.

Женщина-мечта: Алессандра Амбросио восхитила идеальной фигурой в крошечном бикиниАлессандра обожает хвастаться точеной фигурой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

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