Женщина-мечта: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила неувядающей красотой

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда продемонстировала total look в любимом оттенке

Кэтрин Зета-Джонс – одна из самых красивых женщин в мире – похоже, не собирается сдаваться годам. 50-летний секс-символ Голливуда регулярно выкладывает в сеть новые фото, на которых демонстрирует по-прежнему цветущую внешность и умение преподнести себя с помощью стильных нарядов.

Новое фото супруга Майкла Дугласа посвятила своему проекту – бренду товаров для дома и декора Casa Zeta-Jones. Звезда уже давно всерьез увлеклась дизайном интерьеров, посвящая своему бизнесу все свободное время. В рекламах марки она появляется самостоятельно. Поэтому Кэтрин регулярно выступает в качестве модели для своей линии.

Актриса обожает свой бренд (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Для очередной фотосессии она примерила образ в своем любимом оттенке – бежевом. Ансамбль составили свободного кроя блуза с широкими рукавами, широкие брюки, а также балетки. Из аксессуаров она подобрала коричневый рюкзак. Макияж Кэтрин сделали достаточно яркий, а волосы уложили плавными волнами. Она сидит на комфортном садовом шезлонге, а рядом стоит сервированный столик. «Уютный и повседневный», – коротко подписала она свой пост.

Кэтрин обожает селфи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Фанаты принялись обсуждать как новинки бренда, так и красоту Зета-Джонс. В многочисленных комментариях они отметили, что с годами, кажется, звезда становится еще красивее. «Восхитительна», «Очень красивая женщина», «Женщина-мечта», «Какая красотка!», «Так обворожительна», «Королева», «Я люблю тебя», «Прекрасная леди», – пишут они.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс старается регулярно радовать фанатов своими селфи. Несколько из них она сделала прямо на пляже, а потому они получились максимально горячими. Радует она и фото юной дочери Кэрис. Девочка растет не менее эффектной, чем звездная мама. Она уже пробовала себя в качестве модели, снявшись для некоторых признанных домов моды, а также глянцевых изданий.