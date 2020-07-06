Женщина-мечта: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила спортивной фигурой в дерзких мини-шортах

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица предпочитает дома летнюю классику

Дженнифер Лопес вновь продемонстрировала свою идеальную форму и жизнерадостный настрой. 50-летняя певица в минувшие выходные вместе с мужем и семьей устроила домашние игры. Досуг знаменитой семьи показал на своей странице экс-бейсболист Алекс Родригес, записав забавное видео о праздничных выходных.

«Я надеюсь, что вы в безопасности в эти выходные четвертого июля. Мне очень повезло провести время с семьей и немного повеселиться. И особый привет великому Аль-Майклзу за то, что он вдохновляет меня сегодня. Этот год укрепил несколько идей в моей голове: 1) Берегите своих близких и время, которое вы проводите с ними. 2. Продолжайте обучать себя и бросать вызов себе. 3. Говорите друг с другом и слушайте. 4. Распространяйте любовь. Распространите доброту. Распространяйте радость», – написал глава семьи.

Семья на активном отдыхе (видео: instagram.com/arod)

В ролике дружная семья играет в бейсбол, пьет прохладительные напитки, а также просто веселится, слушая неугомонного Алекса. Не менее эффектно в нем смотрелась и Дженнифер, которая показала небывалую ловкость и свою роскошную форму.

Певица надела на пикник джинсовые мини-шорты и бледно-голубую рубашку – такая летняя «классика» отлично сочеталась с белыми кедами и стильной шляпкой. Стройные ноги и загорелая кожа популярной певицы заставили поклонников даже на странице у Алекса писать комплименты Дженнифер. Впрочем, харизму Родригеса и веселость дружной семьи фанаты также отметили. «Вы самые лучшие в мире», «Лучшая семья навсегда», «Это так мило», «Я в восторге», «Как можно быть такими замечательными», – пишут фолловеры Родригеса.

Певица в идеальной форме (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, ранее Дженнифер и Алекс устроили совместные танцы – муж Лопес поддержал челлендж в рамках шоу World of Dance. Видео, в котором Алекс повторяет движения вслед за Дженнифер, просто покорило сеть!

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Автор: Lite