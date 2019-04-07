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"Жена вернулась верная": Дантес посвятил Дорофеевой оригинальные стихи

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2019 - 12:59
"Жена вернулась верная": Дантес посвятил Дорофеевой оригинальные стихи
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ведущий отправился гулять с женой по Киеву

Украинский телеведущий и блогер Владимир Дантес признается, что привык к разъездам своей жены, популярной певицы и участницы дуэта "Время и Стекло" Нади Дорофеевой. Его совсем не одолевает ревность, ведь в их паре царит любовь и доверие, правда, часто ему не хватает любимой женщины рядом, ведь он считает ее не просто женой, а своим близким другом. Так, возвращение Нади после гастролей Вова решил отметить прогулкой по весеннему Киеву и оригинальным четверостишьем. Поэзию собственного сочинения он опубликовал на странице в Instagram.

Дантес назвал погоду на улице "гулящей", но свою жену охарактеризовал, как верную, а дальше назвал себя "всемогущим". Забавные строки явно понравились его подписчикам.

"Погода гулящая,
Жена вернулась верная.
Сказал: "Всемогущий я",
Ждём, кто засмеется первым", - написал Вова.

&quot;Жена вернулась верная&quot;: Дантес посвятил Дорофеевой оригинальные стихи

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Комментаторы похвалили его поэтический талант и чувство юмора, а некоторые из них даже отметили, что видели Владимира и Надю в центре Киеве во время их променада.

"Вова, стишки ты просто пишешь круто!", "Вовка супер! Из тебя поэт просто шик!", "Цитата великого меня?", "Стильный и красивый", "Как всегда на стиле", "Встретили вас на Возвиженке, рядом с Любимчиком. Муж запретил вас беспокоить просьбой сделать селфи", - писали фолловеры.

&quot;Жена вернулась верная&quot;: Дантес посвятил Дорофеевой оригинальные стихи

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

В свою очередь, в историях фотоблога Надя показала совместный снимок с мужем, сделанный в ее концепт-сторе SoDoDo.

Ранее Надя Дрофеева покорила образом в стильном черном комбинезоне.

Кстати, Надя Дорофеева показала весенний образ в тренче от украинского бренда одежды.

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