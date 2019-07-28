Жена не ревнует? Юрий Горбунов засветился в объятиях известной певицы

Артисты сделали совместное фото на Лиге смеха в Одессе
После возвращения из насыщенной поездки с супругой Катей Осадчей в Нидерланды Юрий Горбунов сразу же отправился в Одессу, где разыгрывается кубок чемпиона между участниками юмористического проекта "Лига Смеха". Отметим, что телеведущий выступает в роли тренера одной из команд. На своей странице в Instagram он поделился красочным снимком, который взбудоражил его фолловеров.
Ведь на фото Юрий запечатлен в компании длинноногой красотки - певицы Оли Поляковой. Артистка позировала в мини-платье с рюшами, Горбунов же отдал предпочтение элегантному наряду - белые брюки и черная рубашка. Он нежно положил руку на талию Оли, а та приобняла его за шею. Кстати, Полякова занимает одно из судейских кресел на шоу.
"Пані Олю - добрий вечір!" - прокомментировал Горбунов.
Фото: Юрий Горбунов и Оля Полякова (instagram.com/gorbunovyuriy)
"Здравствуйте Юрий", - тут же отозвалась та в комментариях.
Скриншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)
Подписчики также поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь красотой и фигурой Поляковой и интересуясь, не ревнует ли Юрия жена из-за таких фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, Катя Осадчая восхитила калейдоскопом новых фото из Амстердама, куда она отправилась с мужем Юрием Горбуновым.
Как сообщалось ранее, недавно в Амстердаме Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой.
Кстати, Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки верхом на пони.