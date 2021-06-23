Жена Павлика рассекретила, сколько кг сбросила через неделю после родов
27-летняя жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова 15 июня впервые стала мамой - она родила артисту сына Мишу. Девушка подробно делится с поклонниками тем, как проходили сами роды и что было после, за что даже получила обвинения в пиаре на этой теме. Молодая мама раскрыла, сколько она набрала за время беременности и сколько килограммов уже сбросила.
Итоги первой недели материнства Екатерина подвела у себя в Instagram-историях.
Так, Репяхова выложила снимок, на котором она лежит в постели - вероятно, еще в роддоме.
Она рассказала, что через неделю после родов похудела уже на 10 килограммов - а всего за время беременности набрала 12, так что результат весьма впечатляющий.
"Моя грудь полностью адаптировалась, болевых ощущений нет. В еде стала более переборчива, чем во время беременности (ничего не хочется есть)", - поделилась новоиспеченная мама.
Екатерина Репяхова рассказала о самочувствии через неделю после родов (instagram.com/repyahovakate)
Также супруга Павлика добавила, что она до сих пор не может привыкнуть не спать по ночам.
Позже Екатерина опубликована трогательное семейное фото и видео - они с Виктором примерили одинаковые домашние костюмы, состоящие из шорт и футболок. При этом довольный Павлик держит на руках новорожденного сына Михаила.
Екатерина Репяхова и Виктора Павлик позировали с новорожденным сыночком Мишей
Ранее мы писали, что жена Виктора Павлика рассказала о сложных родах и показала фото из родзала.