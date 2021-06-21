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Жена Павлика отреагировала на обвинения в пиаре на родах: "люди, что с вами?"

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 июня 2021 09:37
Жена Павлика отреагировала на обвинения в пиаре на родах: "люди, что с вами?" Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)
Автор: RBC.UA

Концертный директор и жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 15 июня родила артисту сына. Девушка активно ведет свой блог и подробно рассказала о том, как проходили роды. Однако после этого ей пришлось столкнуться с волной критики - некоторые подписчики обвинили молодую маму в том, что она пиарится на этой теме.

В разделе сториз своего Instagram Репяхова ответила на комментарии хейтеров, записав несколько эмоциональных видео.

К примеру, были такие комментарии:

  • Таке враження, що родити дитину це зараз нонсенс! Катя, таке враження, що Ви одна народжували....?! Це все піар з Вашого боку?..Інше на думку не приходить?
  • Похоже, все потихоньку теряют здравый смысл. Не все еще рассказала. Я вот читаю иногда такие сообщения и думаю, человек в здравом уме?

По словам Екатерины, она решила поделиться такими подробностями, так как видела отклик у своей аудитории, к тому же, она опустила все излишние моменты.

"Видит Бог, я вообще не хотела писать пост про роды, просто вижу отклик, насколько у меня большая аудитория, которым это важно и интересно. Я понимаю, что я в своем блоге должна быть искренняя. Если у меня что-то в жизни происходит, я не могу делать вид, что этого не происходит. Когда я вижу некоторые комментарии, я не могу сказать, что у меня опускаются руки, но я в очередной раз убеждаюсь, насколько блог – огромный труд", - говорит девушка.

Она также заявила, что ей есть на чем пиариться и кроме этой темы.

"Чтобы всем угодить, каждый что-то думает. Кто-то написал, что ради пиара написала пост. Люди, что с вами? Ради какого пиара? Если бы я хотела, поверьте, я бы нашла на чем пиариться давно. Но я этого не делаю", - отметила жена Павлика.

Жена Павлика отреагировала на обвинения в пиаре на родах: &quot;люди, что с вами?&quot;

Екатерина Репяхова ответила на критику хейтеров (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова также добавила, что после родов количество ее подписчиков увеличилось на 20 тысяч человек - и многие из них как раз интересовались подробностями, связанными с рождением сына Михаила. Она попросила своих фолловеров избегать грязи и лишних страстей в ее аккаунте.

Жена Виктора Павлика отреагировала на обвинения в том, что она пиарится на теме родов

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала, с какими сложностями столкнулась после родов.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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