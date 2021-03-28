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Жена миллиардера Камалия пожаловалась на здоровье и проблемы с воспитанием детей (видео)

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 13:57
Жена миллиардера Камалия пожаловалась на здоровье и проблемы с воспитанием детей (видео) Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Анна Киселева

Украинская певица и супруга миллиардера Камалия Захур рассказала, как ее семья перенесла коронавирус, а также поведала о других проблемах со здоровьем. В комментарии Екатерине Осадчей артистка призналась, также, что появляются проблемы в воспитании детей.

Об этом Камалия рассказала в интервью "Светской жизни".

Украинская певица Камалия в сентябре прошлого года заболела коронавирусом с мужем и мамой. Семья довольно сложно перенесла заболевание и после выздоровления летала в Германию на обследование. Артистка призналась, что до сих пор чувствуется влияние перенесенной инфекции.

"Конечно, есть последствия. Это и большая утомляемость и где-то одышка есть. Все будет хорошо", - рассказала звезда.

Кроме того, артистка рассказала о конкуренции между семилетними двойняшками Арабеллой и Мирабеллой. По ее словам, у девочек действительно часто возникают споры, кто лучше, впрочем, родители всегда спешат прояснить ситуацию.

"Сразу же вмешиваюсь я или папа и все решаем. Учим их договариваться между собой. Они уже понимают, что Арабелла более музыкальная, Мирабелла - гибкая", - делится знаменитость.

Также звезда призналась, что на ее самочувствие влияет не только коронавирус, но и другие хронические заболевания.

"[Мирабелла] хочет в балет. Я уже просто устала держать. Это потом такие боли. Уже после 30 лет и артриты, и артрозы...", - добавила артистка.

Камалия рассказала о последствиях коронавируса и воспитании близняшек

Напомним, что ранее Камалия рассказала, как правильно себя вести на первом свидании.

До этого певица Камалия ответила на скандальное заявление Оли Поляковой в шоу "Маска" о том, что у нее "толстые ноги" и вообще она "вся здоровая".

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