Жена миллиардера Камалия пожаловалась на здоровье и проблемы с воспитанием детей (видео)
Украинская певица и супруга миллиардера Камалия Захур рассказала, как ее семья перенесла коронавирус, а также поведала о других проблемах со здоровьем. В комментарии Екатерине Осадчей артистка призналась, также, что появляются проблемы в воспитании детей.
Об этом Камалия рассказала в интервью "Светской жизни".
Украинская певица Камалия в сентябре прошлого года заболела коронавирусом с мужем и мамой. Семья довольно сложно перенесла заболевание и после выздоровления летала в Германию на обследование. Артистка призналась, что до сих пор чувствуется влияние перенесенной инфекции.
"Конечно, есть последствия. Это и большая утомляемость и где-то одышка есть. Все будет хорошо", - рассказала звезда.
Кроме того, артистка рассказала о конкуренции между семилетними двойняшками Арабеллой и Мирабеллой. По ее словам, у девочек действительно часто возникают споры, кто лучше, впрочем, родители всегда спешат прояснить ситуацию.
"Сразу же вмешиваюсь я или папа и все решаем. Учим их договариваться между собой. Они уже понимают, что Арабелла более музыкальная, Мирабелла - гибкая", - делится знаменитость.
Также звезда призналась, что на ее самочувствие влияет не только коронавирус, но и другие хронические заболевания.
"[Мирабелла] хочет в балет. Я уже просто устала держать. Это потом такие боли. Уже после 30 лет и артриты, и артрозы...", - добавила артистка.
Камалия рассказала о последствиях коронавируса и воспитании близняшек
Напомним, что ранее Камалия рассказала, как правильно себя вести на первом свидании.
До этого певица Камалия ответила на скандальное заявление Оли Поляковой в шоу "Маска" о том, что у нее "толстые ноги" и вообще она "вся здоровая".