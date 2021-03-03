Жена DZIDZIO впервые рассказала о проблемах в браке: не ночует дома
Жена украинского исполнителя DZIDZIO Ярослава Хома, которая записала провокационную песню под псевдонимом SLAVIA, решила откровенно рассказать о проблемах в семье. Недавно она в тайне от своего супруга Михаила Хомы записала хит "Я тобі не мамка", в которой намекнула на трудности в отношениях.
Об этом певица рассказала в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".
SLAVIA решила в тайне от мужа записать собственный хит, чтобы выйти из его тени. Однако, когда состоялась премьера композиции, DZIDZIO даже не поддержал ее.
"Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой в один день со мной тоже была премьера клипа. Говорю: "Почему ты поздравил ее, неужели она роднее, ну как?" – вспоминает певица.
Выяснилось, что песня "Я тобі не мамка" – автобиографическая. Особенно, фраза "На якій медитації ти був цілу ніч?". По словам Ярославы, ее супруг действительно ходит на ночные медитации, не предупредив ее, что его не будет дома до утра.
"Бывает у него. Причем меня не предупреждает, а я всю ночь не сплю и думаю, что с ним что-то произошло. Всех поднимаю на уши ночью. А он утром перезванивает, что вот я был на медитации", – говорит SLAVIA.
По словам певицы, она допускала мысль о возможных романах DZIDZIO на стороне, но "держала все мысли в себе".
Стоит отметить, что для записи одной из своих песен SLAVIA без сопровождения своего мужа улетела в Доминикану. Уже тогда у фанатов начали появляться мысли о проблемах в браке с DZIDZIO.
Напомним, что ранее DZIDZIO со слезами на глазах рассказал о смерти отца.
Также мы писали, в Киеве неизвестные напали на DZIDZIO, забрызгали его слезоточивым газом, забрали смартфон и другие вещи певца. Также ему нанесли телесные повреждения.