Жена DZIDZIO впервые рассказала о проблемах в браке: не ночует дома

Жена украинского исполнителя DZIDZIO Ярослава Хома, которая записала провокационную песню под псевдонимом SLAVIA, решила откровенно рассказать о проблемах в семье. Недавно она в тайне от своего супруга Михаила Хомы записала хит "Я тобі не мамка", в которой намекнула на трудности в отношениях.

SLAVIA решила в тайне от мужа записать собственный хит, чтобы выйти из его тени. Однако, когда состоялась премьера композиции, DZIDZIO даже не поддержал ее.

"Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой в один день со мной тоже была премьера клипа. Говорю: "Почему ты поздравил ее, неужели она роднее, ну как?" – вспоминает певица.

Выяснилось, что песня "Я тобі не мамка" – автобиографическая. Особенно, фраза "На якій медитації ти був цілу ніч?". По словам Ярославы, ее супруг действительно ходит на ночные медитации, не предупредив ее, что его не будет дома до утра.

"Бывает у него. Причем меня не предупреждает, а я всю ночь не сплю и думаю, что с ним что-то произошло. Всех поднимаю на уши ночью. А он утром перезванивает, что вот я был на медитации", – говорит SLAVIA.

По словам певицы, она допускала мысль о возможных романах DZIDZIO на стороне, но "держала все мысли в себе".

Стоит отметить, что для записи одной из своих песен SLAVIA без сопровождения своего мужа улетела в Доминикану. Уже тогда у фанатов начали появляться мысли о проблемах в браке с DZIDZIO.