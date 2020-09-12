ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Жена Дмитрия Комарова восхитила точеной фигурой в романтичном наряде

Суббота 12 сентября 2020 19:43
Жена Дмитрия Комарова восхитила точеной фигурой в романтичном наряде
Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Марина Настевич

Модель и телеведущая снялась в атмосферной фотосессии

Жена Дмирия Комарова, Александра Кучеренко – обладательница изысканной фигуры и прекрасного вкуса. "Мисс Украина 2016" и ведущая спортивной программы постоянно восхищает стильными и яркими луками в эфире и на светских мероприятиях. Этим летом они с супругом много путешествовали по Украине, а в последние деньки модель решила устроить памятную и атмосферную фотосессию.

Кадрами, сделанными на Крещатике, Александра поделилась на своей странице в Instagram.

На фото девушка предстала в романтичном и женственном образе - белом платье-миди с пикантными разрезами и полупрозрачной юбкой и босоножках на шпильке. Эффектный аутфит Кучеренко дополнила полосатой шляпкой и солнцезащитными очками.

Жена Дмитрия Комарова восхитила точеной фигурой в романтичном наряде

Ведущая красиво позировала у фонтана, сводя с ума длинными ножками и точеной фигурой.

"Ловя последние лучики лета 2020..)) Самых солнечных выходных вам, друзья!" - прокомментировала фото жена Комарова.

Жена Дмитрия Комарова восхитила точеной фигурой в романтичном нарядеЖена Дмитрия Комарова восхитила точеной фигурой в романтичном наряде

Александра Кучеренко покорила романтичной фотосессией в женственном образе (фото: instagram.com/aakucherenko)

Всего за пару часов публикация набрала больше 5 тысяч лайков и много восхищенных комментариев.

  • Самая красивая
  • Шикарное фото! Вы на нем великолепны!
  • Красиво
  • Красуня!
  • Божье творение
  • Очень женственный и красивый образ
  • Шикарнючая! Мне кажется красивее и позитивнее - НЕ бывает!
  • Вы фантастически красивы!
  • Ну очень красивая Димина супруга
  • Красота невероятная!!!! Дима счастливчик! Берегите свое счастье!
  • Нежно и так красиво

Жена Дмитрия Комарова восхитила точеной фигурой в романтичном наряде

Скриншот комментариев

Ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко в купальнике ошеломила роскошной фигурой на фото из бассейна.

Также Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко покорили светским выходом вдвоем в честь 15-летия программы "Светская жизнь". Александра выбрала платье-мини с крупными цветами. А Дмитрий – клетчатый костюм.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости шоу-бизнеса Дмитрий КомаровнарядАлександра Кучеренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь