Жена Дмитрия Комарова восхитила точеной фигурой в романтичном наряде

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Модель и телеведущая снялась в атмосферной фотосессии

Жена Дмирия Комарова, Александра Кучеренко – обладательница изысканной фигуры и прекрасного вкуса. "Мисс Украина 2016" и ведущая спортивной программы постоянно восхищает стильными и яркими луками в эфире и на светских мероприятиях. Этим летом они с супругом много путешествовали по Украине, а в последние деньки модель решила устроить памятную и атмосферную фотосессию.

Кадрами, сделанными на Крещатике, Александра поделилась на своей странице в Instagram.

На фото девушка предстала в романтичном и женственном образе - белом платье-миди с пикантными разрезами и полупрозрачной юбкой и босоножках на шпильке. Эффектный аутфит Кучеренко дополнила полосатой шляпкой и солнцезащитными очками.

Ведущая красиво позировала у фонтана, сводя с ума длинными ножками и точеной фигурой.

"Ловя последние лучики лета 2020..)) Самых солнечных выходных вам, друзья!" - прокомментировала фото жена Комарова.

Александра Кучеренко покорила романтичной фотосессией в женственном образе (фото: instagram.com/aakucherenko)

Всего за пару часов публикация набрала больше 5 тысяч лайков и много восхищенных комментариев.

Самая красивая

Шикарное фото! Вы на нем великолепны!

Красиво

Красуня!

Божье творение

Очень женственный и красивый образ

Шикарнючая! Мне кажется красивее и позитивнее - НЕ бывает!

Вы фантастически красивы!

Ну очень красивая Димина супруга

Красота невероятная!!!! Дима счастливчик! Берегите свое счастье!

Нежно и так красиво

Скриншот комментариев

Ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко в купальнике ошеломила роскошной фигурой на фото из бассейна.

Также Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко покорили светским выходом вдвоем в честь 15-летия программы "Светская жизнь". Александра выбрала платье-мини с крупными цветами. А Дмитрий – клетчатый костюм.