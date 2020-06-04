В жемчужном боди и с разным цветом волос: Даша Астафьева завела сеть жаркими кадрами

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Горячая артистка показала, как выглядит с разным цветом волос

Обладательница аппетитных форм, модель и певица Даша Астафьева часто балует своих поклонников пикантными фото - девушка нередко снимается даже полностью обнаженной. В новой фотосессии авторства знаменитого фотографа Сони Плакидюк артистка предстала в весьма пикантных и необычных образах.

34-летняя Астафьева позировала в соблазнительном боди из жемчуга, которое едва прикрывает ее пышный бюст. Жаркий лук дополняют колготки в сеточку, черные ботфорты и такого же цвета латексные перчатки. На шее у роковой красотки ожерелье, а в ушках - массивные серьги-кольца.

Дерзким был и макияж Даши с серебряными тенями, яркой красной помадой и широкими стрелками. При этом она примерила разные парики, представ в образе блондинки, брюнетки и шатенки. На одном из кадров и вовсе можно увидеть три Даши сразу!

"Мы к вам приехали на час", - шутливо подписала фото артистка.

Взбудораженные поклонниками засыпали Астафьеву комментариями, не забыв вспомнить о группе ВИА Гра и отметить, что в рыжем цвете ей очень круто.

Хотела написать, что Даша самая красивая, потом поняла, что здесь все Даши красотки).

Одна Даша хорошо...а три ещё лучше

Даши Астафьевой много не бывает

Всі жінки відьми

Шикарная!

Та ,что в центре вообще агонь!

Одна Даша - огонь , а три так воооообщееее

Рыжий -прикольно

Рыженькая ваще огонь!

Черный самый идеальный цвет Вам подходит

ВИАГРА беленькая, черненькая, рыженькая

ВиаГра нервно курит в сторонке :)

Иствикские ведьмы))

Вы очень красивая!

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева полностью обнажилась ради горячего фотосета.34-летняя звезда позирует показала аппетитные формы во время фотосессии в арт-отеле во Львове.

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Автор: Lite