В жемчужном боди и с разным цветом волос: Даша Астафьева завела сеть жаркими кадрами

Горячая артистка показала, как выглядит с разным цветом волос
Обладательница аппетитных форм, модель и певица Даша Астафьева часто балует своих поклонников пикантными фото - девушка нередко снимается даже полностью обнаженной. В новой фотосессии авторства знаменитого фотографа Сони Плакидюк артистка предстала в весьма пикантных и необычных образах.
34-летняя Астафьева позировала в соблазнительном боди из жемчуга, которое едва прикрывает ее пышный бюст. Жаркий лук дополняют колготки в сеточку, черные ботфорты и такого же цвета латексные перчатки. На шее у роковой красотки ожерелье, а в ушках - массивные серьги-кольца.
Дерзким был и макияж Даши с серебряными тенями, яркой красной помадой и широкими стрелками. При этом она примерила разные парики, представ в образе блондинки, брюнетки и шатенки. На одном из кадров и вовсе можно увидеть три Даши сразу!
"Мы к вам приехали на час", - шутливо подписала фото артистка.
Взбудораженные поклонниками засыпали Астафьеву комментариями, не забыв вспомнить о группе ВИА Гра и отметить, что в рыжем цвете ей очень круто.
Скриншот комментариев
Ранее Даша Астафьева полностью обнажилась ради горячего фотосета.34-летняя звезда позирует показала аппетитные формы во время фотосессии в арт-отеле во Львове.
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Автор: Lite