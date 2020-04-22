Железная защита: Потап высказался о выдержке Каменских и отношении к бывшей жене

Ирина Горовая и Потап (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Потап выдал детский секрет Насти Каменских

Потап даже на карантине не теряет популярности и занимается творческой работой. Так, он успел выпустить несколько треков, которые стали популярными в сети, а фирменные движения к ним превратились в настоящий флешмоб, а также вместе с коллегой, экс-участником дуэта "Время и Стекло" и участником группы MOZGI Алексеем Завгородним-Позитивом выпустил новое шоу на YouTube под названием “2PОpodcast". Гостями программы становятся известные люди, артисты и звезды. А в небольшой студии собравшиеся обсуждают актуальные, интересные темы и делятся историями из жизни. Так, гостем четвертого выпуска стал Евгений Кошевой, который вместе с Потапом и Позитивом обсудил хейт в сети.

Рэпер считает, что учить уважительному отношению к окружающим нужно с детства. Так, он отмечает, что мальчики должны уважать девочек, а показать это лучше на собственном примере. Он отметил, что относится к экс-супруге Ирине Горовой с уважением, которое видит и его сын Андрей.

"Я малому объясняю. Ничего нет лучше своего примера. Сын всегда смотрит на папу. Как папа относиться к маме, он берет эту модель на себя. Поэтому об этом можно рассказывать, а можно показывать собственным примером", – считает продюсер.

Ирина Горовая и Андрей Потапенко (Фото: instagram.com/potapchiq)

А вот нынешняя жена продюсера, Настя Каменских на негатив в сети регирует спокойно и умеет мастерски с ним справляться.

"Настя никогда не реагировала ни на кого. У нее железная защита, ей пишут постоянно, она раздражает миллионы женщин. Но когда я хочу сказать что-то ей, например, что у нее что-то не так, пытаюсь найти нужные слова и вспоминается ее же история. Она в детстве поправилась чуть-чуть и папа ей мягко и нежно сказал: "Мадам, у пора уже как-то тухис уменьшать". Она, как любая девочка, обиделась, но это попала ей в голову и она начала работать над собой", - поделился подробностями о жене Потап.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Сам же репер также рассказал историю забавную историю из детства, котрая случилась с ним в общественном транспорте.

"В 7 лет в трамвае. Я, советский ребенок, завязан шарфик, такой космический костюм. Мне сказали: "А вы кто, девочка? Девочка, проходите". А я ответил: "Я не девочка, я – Потапенко, я сказал!" - с улыбкой вспомнил он.

Видео: Youtube/2POPОDCAST

Напомним, что ранее Настя Каменских впечатлила огромной гардеробной с туфлями и рассказала о подборе идеальной пары на все сезоны.