Не желайте мне победы: Дана из Холостяк-10 решилась на откровение после встречи с родителями Макса

Дана из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dana_okhanska)

Дана обратилась к Максу Михайлюку и своим поклонникам

Эмоции романтического реалити Холостяк-10 раскалены до предела. Уже в эту пятницу, 22 мая поклонники проекта узнают имя победительницы, которой Макс Михайлюк сделает предложение и продолжит с ней отношения вне проекта. Напомним, что во время прошедшего одиннадцатого выпуска шоу Макс знакомил троих участниц (Вика, Даша и Дана) со своими родителями в родной Одессе. По итогам выпуска, проект покинула Вика. На финишной прямой оказались Дана Оханская и Даша Ульянова.

Предпоследний выпуск был очень напряженным. Девушкам необходимо было произвести положительное впечатление на родителей Макса, которые также поделились с ним своими наблюдениями.

Максу показалось, что Дана никак не хочет быть с ним искренней и раскрыться на проекте. Мужчина предположил, что в общении с его родителями девушка вела себя “слишком правильно”. Михайлюк переживает, что опыт участия в ТВ-проекте научил Дану “продумывать каждый свой шаг” и “планировать свое поведение”. Безусловно, такие замечания Макса задели чувства Даны. И девушка решила откровенно высказаться своим инстаграм-подписчикам.

“Вибач, Макс, що я вмію чітко висловлювати свою думку і вести себе відповідно до ситуації. Як люди поводять себе в театрі, а як в нічному клубі? На дні народженні друга і на діловій зустрічі? На початку стосунків, коли ще не звикли одне до одного і є сором’язливість, та після декількох місяців, а потім і років разом? Так, по-різному. ⠀

От і на першій зустрічі з батьками потенційного хлопця/чоловіка теж завжди є стриманість тощо. Я так і не зрозуміла, до чого телевізійний проект 4-річної давнини до того, що і як я говорю. Тим паче, проект, де абсолютно не про стратегії і не про плани, не про продуманість і аж ніяк не про завойовуваність чиєїсь симпатії”, — пишет Дана Оханская.

Также девушка опубликовала фото своего романтичного образа с последней церемонии роз. Тогда красотка появилась в вечернем белоснежном платье, словно невеста. Платье выгодно подчеркивает зону декольте. А также дополнительно декорировано серебряными пайетками и бисером. Отдельного внимания заслуживает длинный шлейф-накидка, что добавляет образу романтичности.

Волосы Даны были собраны в вечернюю элегантную прическу с выпущенными прядями. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза и слегка розовые губы.

Дана из Холостяк-10 (фото: СТБ)

Дана сделала откровенное признание, а также искренне поблагодарила своих поклонников за поддержку. “Холостячка” подчеркнула, что ее аудитория - интеллектуальная.

“Дякую всім за такі теплі та мудрі слова! Я рада, що моя аудиторія саме така. З високими інтелектуальними здібностями, з вмінням влучно висловлювати свою думку, мислити нестандартно і бачити більше і глибше. Ви - люди, які не мають стадного інстинкту, не слідують за натовпом. Ви - особливі. Ви - у меншості. І це прекрасно. Читаю ваші наповнені змістом повідомлення, ваш аналіз всього, що відбувається, і мене охоплює гордість за ваш гострий розум (сьогодні я, навіть, відкрила для себе новий термін «сіблінг», що вживається і в психології, завдяки одному з повідомлень)”, — пишет Дана.

Также девушка неожиданно попросила подписчиков не желать ей победы!

“Не бажайте мені перемоги :) Це не конкурс. Не змагання. Прийнамні для мене це не було так. Я від самого початку, як і мої батьки, бажала собі, щоб просто все склалось саме так, як для мене буде найкраще… І з вашими такими приємними побажаннями все обов‘язково так і буде”, - подытожила Дана Оханская.

Поклонники Даны поспешили поддержать свою любимицу:

Ти проста i свiтла Людина!!!

Очень красивое платье! А украинская речь просто песня

Вы дуже вродлива і розумна людина, нехай вам щастить.

Дано, прекрасна, розумна україночка! Просто милуюся тобою. Якби не ти і Алінка то шоу можна було і не дивитися. ти достойна гарного чоловіка. Щасти тобі

Самый твой нежный образ

Дана,ты самая классная!!

Така гарна і мила, дуже хочу щоб ти виграла а не Даша

Даночка, я за тебе, я впевнена Макс зробить правильний вибір

Скриншот комментариев: instagram.com/dana_okhanska

Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком.

Автор: Юля Петрова