"Ждали Лободу, а приехал Потап": Линдеманна заметили в киевском баре

Фото: Тилль Линдеманн (пресс-служба Rammstein)

Артисты мило беседовали в одном из питейных заведений столицы

Известный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный как Потап, был замечен в компании солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в одном из киевских питейных заведений. Фронтмен Rammstein прибыл в Киев для презентации авторского сборника поэзии Messer, но видимо уезжать из украинской столицы не торопится. Видеофрагменты встречи известных артистов опубликовала администрация бара в своем профиле в Facebook.

На коротких видео, размещенных в сети видно, как 55-летний Тилль Линдеманн и Потап ведут оживленную беседу, смеются. Судя по всему, певец и продюсер знакомы не первый день.

"Не знаем, где вы проводите свои вечера, а от солист группы Rammstein Тилль Линдеманн этот вечер проводить у нас", — пишут в REBER BAR.

Видео: (facebook.com/REBER BAR)

Судя по всему, знаменитости пересеклись в одном из баров столицы вскоре после завершения автограф-сессии Линдеманна.

"Почему-то все ждали Лободу, а приехал Потап", - сыронизировали авторы ролика.

Видео: (facebook.com/REBER BAR)

В комментариях под роликом гости не остались без внимания.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/REBER BAR

Напомним, что Лобода призналась, почему скрывает имя отца своей младшей дочери.

Ранее Лобода заинтриговала фанов чувственным видео.

Видео: (video.rbc.ua)