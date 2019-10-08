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Жаркие танцы в латексе: экс-"ВИА Гра" поразила видео 18-летней давности

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.10.2019 - 17:32
Жаркие танцы в латексе: экс-"ВИА Гра" поразила видео 18-летней давности
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица показала, как зажигала на сцене в составе группы "ВИА Гра"

Сейчас 37-летняя Надежда Грановская - успешная певица, телеведущая и дизайнер, а также мама троих детей. На фото, которые она публикует в сети, она чаще всего предстает в женственных и элегантных образах. К слову, артистка в юности мечтала о карьере балерины и до сих пор может похвастаться идеальной растяжкой.

Однако новой публикацией на своей странице в Instagram Надежда вызвала бурную реакцию - исполнительница показала архивное видео со своим участием, которому уже 18 лет. Тогда знойная брюнетка была участницей мегапопулярной группы "ВИА Гра" и вместе с Аленой Винницкой кружила головы многим мужчинам.

В ролике совсем еще юная Мейхер в сексуальном латексном комбинезоне поет песню "ВИА Гры" "Я не вернусь", при этом исполняя горячий танец с Валерием Леонтьевым. На сцене также находится Алена Винницкая.

Видео: Надежда Мейхер в 19 лет в составе группы ВИА Гра (instagram.com/nadyameiher)

"Поклонники прислали. Мы с @valera_leontiev тогда на рождественских встречах Аллы Борисовны как следует зажгли. Даже не верится, что это было 18 лет назад. Да и я еще "зелёная" (мне тут 19 лет), зато шустрая какая. Многие тогда думали, что это отработанная хореография, ан-нет))), это была чистая импровизация от двух профессиональных танцоров. Вы помните эти встречи???" - прокомментировала певица.

Восхищенные фолловеры осыпали Надежду комплиметами и отметили, что не сомневаются, что она и сейчас может зажечь не хуже.

  • Вот это страсть Надежды
  • Ухххх, очень горячо
  • Надя уверена ты сейчас так можешь. Еще и круче! Какие наши годы
  • Надя, невероятная красавица! Гибкая, тонкая, фантастически сексуальна! И Алёна очаровательная! Не видно вам равных до сих пор!
  • Помню этот концерт. Тогда все мои знакомые мужчины были влюблены в восходящую звезду Надежду.
  • Супер
  • Я никого в жизни не видела женственнней и сексуальнее
  • Шикарные, мой любимый состав
  • Умничка и красавица
  • Надежда , so sexy!!! Настоящий афродизиак!!! И как у Валерия Яковлевича выдержало сердце.. непонятно!
  • 18 лет прошло, а вы всё также шикарны .
  • Надюша, вы просто шикарная !
  • Надежда! Сколько же в вас сексапильности, грации, пластики! Богиня!

Жаркие танцы в латексе: экс-&quot;ВИА Гра&quot; поразила видео 18-летней давности

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Напомним, томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание. Артистка также снялась в фотосете в лаконичном черном платье и туфлях-лодочках.

Ранее Надежда Мейхер удивила историей из бурной юности. Оказалось, что будущая звезда росла, что называется, "оторви и выбрось".

Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из "ВИА Гры" позировала для мужского глянца "Всегда хочу": томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание
Новости Украины ВИА ГраНадежда Мейхер
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