Жаркая Настя Каменских соблазнила "хищным" образом в облегающем платье на фестивале в Баку

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских, как всегда, на стиле!

Настя Каменских не перестает удивлять своим безупречным чувством стиля и вкуса. Украинская исполнительница очень точно отслеживает последние модные тренды и пытается им соответствовать, что у нее получается очень удачно. Так, Каменских продемонстрировала новый великолепный образ, в котором сочетаются сразу несколько трендов этого сезона.

Отметим, что 25 июля в Баку стартовал международный музыкальный фестиваль “Жара”. На открытии фестиваля помимо Каменских также выступил ряд не менее известных украинских артистов: Дима Монатик, группа “Время и Стекло”, Потап со своей группой MOZGI.

На красную дорожку открытия фестиваля Каменских вышла в ярком наряде - облегающее платье с открытыми плечами и оверсайз пиджак. Платье и пиджак ушиты пайетками кислотно-розового оттенка. При этом на наряде видим трендовый в том году анималистичный принт. Свой роскошный образ Настя дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы выглажены, а прическа украшена розовыми заколками. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Стильная Настя Камеснких на фестивале “Жара” в Баку (фото: instagram.com/kamenskux)

“Сегодня на международном фестивале “Жара” в Баку по-настоящему горячо и оооочень жарко” Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции! Как вам мой образ? Сегодня я сладкая пина колада”, - подписала фото Каменских.

Еще один комментарий от певицы: “Я обожаю жаркие вечера! Ставьте лайк, если вы тоже!”

Поклонники певицы пришли в неописуемый восторг от ее нового образа. И буквально засыпали свою любимицу восторженными комментариями:

“Образ классный, тебе все к лицу! Красотка”

“Роскошная грудь”

“Очень нежно и сексуально”

“Хороша, как всегда!) Женщина на все сто”

“На Монику похожа”

“Королева”

“Вот это девочка, хотел бы я себе такую”

“Ой, яка ляля”

“Шикарная”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских соблазнила утренним фото в нижнем белье. Украинская певица показала свое утренее отражение в белоснежном комплекте. При этом новый пост Настя сопровоила важной информацией, поделившись своим распорядком дня.

Также до этого Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом.