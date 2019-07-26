ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жаркая Настя Каменских соблазнила "хищным" образом в облегающем платье на фестивале в Баку

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 10:29
Жаркая Настя Каменских соблазнила "хищным" образом в облегающем платье на фестивале в Баку
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских, как всегда, на стиле!

Настя Каменских не перестает удивлять своим безупречным чувством стиля и вкуса. Украинская исполнительница очень точно отслеживает последние модные тренды и пытается им соответствовать, что у нее получается очень удачно. Так, Каменских продемонстрировала новый великолепный образ, в котором сочетаются сразу несколько трендов этого сезона.

Отметим, что 25 июля в Баку стартовал международный музыкальный фестиваль “Жара”. На открытии фестиваля помимо Каменских также выступил ряд не менее известных украинских артистов: Дима Монатик, группа “Время и Стекло”, Потап со своей группой MOZGI. 

На красную дорожку открытия фестиваля Каменских вышла в ярком наряде - облегающее платье с открытыми плечами и оверсайз пиджак. Платье и пиджак ушиты пайетками кислотно-розового оттенка. При этом на наряде видим трендовый в том году анималистичный принт. Свой роскошный образ Настя дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы выглажены, а прическа украшена розовыми заколками. Макияж сделан с акцентом на глаза. 

Жаркая Настя Каменских соблазнила &quot;хищным&quot; образом в облегающем платье на фестивале в Баку

Жаркая Настя Каменских соблазнила &quot;хищным&quot; образом в облегающем платье на фестивале в Баку

Стильная Настя Камеснких на фестивале “Жара” в Баку (фото: instagram.com/kamenskux) 

“Сегодня на международном фестивале “Жара” в Баку по-настоящему горячо и оооочень жарко” Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции! Как вам мой образ? Сегодня я сладкая пина колада”, - подписала фото Каменских. 

Еще один комментарий от певицы: “Я обожаю жаркие вечера! Ставьте лайк, если вы тоже!” 

Поклонники певицы пришли в неописуемый восторг от ее нового образа. И буквально засыпали свою любимицу восторженными комментариями: 

  • “Образ классный, тебе все к лицу! Красотка”
  • “Роскошная грудь” 
  • “Очень нежно и сексуально” 
  • “Хороша, как всегда!) Женщина на все сто” 
  • “На Монику похожа” 
  • “Королева” 
  • “Вот это девочка, хотел бы я себе такую”
  • “Ой, яка ляля” 
  • “Шикарная” 

Жаркая Настя Каменских соблазнила &quot;хищным&quot; образом в облегающем платье на фестивале в Баку

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских соблазнила утренним фото в нижнем белье. Украинская певица показала свое утренее отражение в белоснежном комплекте. При этом новый пост Настя сопровоила важной информацией, поделившись своим распорядком дня. 

Также до этого Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом

"Реально кайф": Каменских честно призналась, без чего не может жить (видео) Потап и Настя Каменских расписались задолго до свадьбы: появился документ
Новости Украины Настя Каменскихпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь