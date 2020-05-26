Очень жалею: Ольга Сумская рассказала о бурных ссорах с мужем и ревности

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочкой (instagram.com/olgasumska)

Акриса научила, как поддерживать интерес друг к другу долгие годы

Ольга Сумская и ее муж Виталий Борысюк – пример крепкой и любящей пары. Акерская чета уже вместе 29 лет, и при этом они сумели сохранить пламя страсти и интерес друг к другу. Историю своего знакомства и отношений Ольга раскрыла на страничке в Instagram, а также дала комментарий по этому поводу в сюжете для канала 1+1.

Так Ольга и ее муж, актер Виталий Борысюк рассказали о бурных ссорах, Эмоциональности и ревности, а также вспомнили о своем знакомстве и романе.

"Май - наш месяц. Все произошло в далекие 90-е, а соединил нас Вольтер и Бернстайн во время репетиций бродвейского мюзикла "Кандид", который был впервые поставлен на сцене театру им. Леси Украинки, где мы начинали свою творческую деятельность... Когда Виталик меня впервые поцеловал, я поняла, что попала к тому самому мужчине", - призналась Ольга.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочкой (instagram.com/olgasumska)

Она не скрывает – пара может поссориться и даже бурно выяснять отношения.

"Все время, нос к носу - это мало кто выдержит. Я просто вижу, как мои соседи уже убегают друг от друга. Если бы мы были представителями разных профессий, Виталий бы не выдержал. Даже графины хрустальные бились когда-то, о чем я очень жалею", - признались актриса и ее муж.

Но такая эмоциональность пары бывает даже на пользу – затем они обсуждают, как могла выглядеть та или иная эмоция на экране, если бы они ее воплотили по ту сторону камеры.

Фото: Ольга Сумская с мужем (instagram.com/olgasumska)

"Я знаю, кому ее ревновать, а к кому – нет. У меня уже чуйка есть и опыт", - заявил Виталий и добавил, что не прочь сыграть с женой эротическую сцену в кино и даже воплотить на экране роль ее любовника.

Также Ольга сделала признание о муже – он до сих пор очаровывает и будоражит ее, невзирая на прожитые вместе годы. А секрет крепких отношений от Сумской – сохранить чувство, что вы только познакомились, а не прожили вместе много лет.

"Мы с Виталием далеко не идеальны, но мне до сих пор нравится его чувство юмора, тембр голоса, огненный взгляд… Определенная химия сохранилась и по сей день, и это самое главное!" - считает актриса.

Ранее Ольга Сумская в шелковом пеньюаре показала пикантный постельный фотосет.

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Автор: Аня Бойчук