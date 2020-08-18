Не жалеем: Холостяк-9 с женой рассекретили впечатляющую стоимость роскошной свадьбы

Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита и Даша рассказали о тратах на свадебное торжество

Холостяк-9 Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова расписали еще в конце мая, а вот пышную свадьбу сыграли только 12 августа. Торжество состоялось в Киеве на берегу Днепра. Пара собрала за большим столом 70 друзей. Сама церемония отличалась роскошью и изысканностью, а пара не пожалела средств на свадьбу своей мечты. О том, во сколько обошлось молодоженам торжество Никита и Даша рассказали в InstaStories.

Экс-холостяк обратился к поклонникам и уточнил, что не стоит "прыгать выше головы" в своем желании организовать помпезную церемонию.

"Каждая пара делает такую свадьбу, которую может позволить. Ни в коем случае не стоит влазить в долги!" - предостерег ведущий.

На само торжество пара потратила более 80 тысяч долларов - сумма без учета затрат на свадебные наряды, кольца, операторов и съемок до свадьбы.

Он также назвал ориентировочную стоимость костюма жениха, на которую стоит расчитывать молодоженам – 45-50 000 грн. К слову, костюм Никиты был пошит на заказ.К слову, два свадебных платья Даши тоже были созданы специально для очаровательной невесты.

А вот о цене помолвочного кольца ведущий решил оветить обтекаємо, намекнув на то, что ювелирное украшение обошлось также недешево.

"В западных странах существует традиция дарить на помолвку кольцо, стоимость которого равна зарплате мужчины за 1-2 месяца", - написал он. Также шоумен е уточнял, удалось и им с женой "отбить" стоимость свадьбы.

Поклонники задали Даше провокационный вопрос: не пожалела ли пара о том, что затеяла масштабную концептуальную церемонию.

"Было такое, что мы не понимали, куда уходят наши денюжки. Из-за этого психовали. Но как только увидели всю эта красоту, мы поняли, что не жалеем ни про одну потраченную сумму", - заверила Даша.

Также счастливая девушка призналась, что вместе с мужем они готовы стать родителями.

Напомним, что ранее Никита Добрынин рассказал о неожиданном сюрпризе для любимой.