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Зеленский померялся "шариками" с Сивохо (фото)

Lite » Звезды 11.11.2018 - 14:55
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Юморист придумал оригинальную альтернативу

Популярный украинский юморист Сергей Сивохо решил померяться "шариками" с шоуменом и телеведущим Владимиром Зеленским. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Антон Геометров. Зекубили против Зашариков", - говорится в подписи к фото.

Зеленский померялся &quot;шариками&quot; с Сивохо (фото)

Фото: Сивохо и Зеленский (instagram.com/sivoha.official)

Обратим внимание, что на опубликованном снимке можно заметить пресс Владимира Зеленского и живот Сергея Сивого. При этом, по словам пользователей, юморист все равно является "красавчиком", поскольку сумел сбросить значительную часть лишнего веса.

"Завистливый взгляд Зеленского", - сказал пользователь Давид Король.

"Сергей Анатольевич, ну вы красавчик", - подчеркнул юзер Дмитрий Ковалев.

"Сергей Анатольевич шикарен", - подчеркнула пользователь Яна Круглова.

Зеленский померялся &quot;шариками&quot; с Сивохо (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/sivoha.official)

Кстати, популярный украинский телеведущий и комик Сергей Сивохо поразил поклонников "похудевшими" фото.

Напомним, звезда студии "Квартал-95" Евгений Кошевой рассказал о сложностях своей работы в рамках популярного проекта Лига Смеха. Как оказалось, за кадром в некоторых моментах смех соврешенно неуместен. В частности, он объяснил внеплановую замену оного из тренеров Сергея Сивохо.

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