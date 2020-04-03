Зажигалочка: Надя Дорофеева в коротком топе завела жарким танцем в гардеробной

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица придумала себе новое развлечение на карантине

Как и другие артисты, звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес остаются дома на карантине - впрочем, они все же иногда видятся с друзьями, с которыми даже прожили вместе часть времени на изоляции, да и простора в частном доме побольше. Несмотря на стресс и пугающие новости, они стараются оставаться на позитиве, проводят прямые эфиры и показывают свои "хроники карантина". На днях певица обратилась к поклонникам с мощной и эмоциональной речью - девушка призналась, что тоже боится пандемии, но будет улыбаться несмотря ни на что и заботиться о своем здоровье и близких людях.

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Надя устраивает себе танцевальные минутки - иногда прямо во время примерки вещей! Так, артистка поделилась ярким видео, на котором она зажигательно танцует прямо в своей большой гардеробной на фоне рядов с одеждой.

При этом Дорофеева примерила стильный и сексуальный лук - звезда отплясывает в коротком белом топе, черных спортивных штанах и розово-бело-черной кофте сверху.

"Карантин блин", - с юмором подписала ролик певица, выложив его также в соцсеть TikTok.

Видео: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры на остались равнодушными и оставили Наде много теплых отзывов, называя ее иконой стиля и красоткой.

Время и.. Карантин

Невероятная

Икона стиля

Нема вже шо робити?

Бейби малышка

Да Он такой

Танцы Нади - как отдельный вид искусства

Только твои Тик Токи и спасают

Такая классная. Надюша, ты наш лучик счастья

крутой танец)

Я пересматриваю это видео 100 раз уже. Ты бомба

твои танцы поднимают настроение

Эх мне бы такую грацию)))

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала секреты яркого макияжа с акцентом на глаза.