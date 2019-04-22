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"Завидую Монфису": Элина Свитолина восхитила спортивными ножками в мини-шортах

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 20:31
"Завидую Монфису": Элина Свитолина восхитила спортивными ножками в мини-шортах
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина и Монфис скрывают свои отношения

Элина Свитолина не так часто публикует новые фото и уж тем более видео на своей instagram-страничке. Зато каждое фото именитой украинской спортсменки вызывает волну восторга у ее многотысячной армии поклонников (у Свитолиной около 450 тыс. подписчиков). На этот раз 24-летняя теннисистка побаловала поклонников новым, действительно по-весеннему солнечным и жизнерадостным фото.

Так, на снимке Свитолина позирует на фоне моря, облокотившись о перила. В камеру ярко светит солнце, также терраса украшена цветами… Однако поклонников теннисистки привлек ее внешний вид.

Элина Свитолина позирует в спортивном костюме: короткие шорты, двухцветная майка, массивные кроссовки. Волосы собраны в практичный хвост. Внимание фанатов привлекала спортивная фигура их любимицы. Ведь на фото хорошо видны ее подтянутые ножки. Следует отдать должное спортсменке, выглядит она действительно превосходно.

К сожалению, спортсменка не отмечает, где именно было сделано фото. Лишь сопроводила свой новый пост несколькими смайликами.

Элина Свитолина

Спортивная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Следует отметить, что в комментариях некоторые поклонники Свитолиной подчеркнули, мол, "завидуют Монфису". Как известно, у Элины Свитолиной уже несколько лет продолжает роман с Гаэлем Монфисом (32-летний французский профессиональный теннисист). Однако пара крайне редко комментирует свои отношения и еще реже делают фото вместе.

  • Завидую Гаэлю)
  • Монфис – настоящий счастливчик!
  • Ты очень красивая!
  • Какая красотка!
  • Самые красивые девчонки с Одессы)))
  • Выглядит так, словно вы на круизном лайнере)
  • Роскошная девушка!

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото:  instagram.com/g.e.m.s.life)

Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки у видели "пикантность".

Также Элина Свитолина поразила точеной фигурой в вечернем платье и на каблуках. Забавно, что теннисистка вышла в таком виде прямо на корт.

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