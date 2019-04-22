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"Заздрю Монфісу": Еліна Світоліна захопила спортивними ніжками в міні-шортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 20:31
"Заздрю Монфісу": Еліна Світоліна захопила спортивними ніжками в міні-шортах
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна і Монфіс приховують свої стосунки

Еліна Світоліна не так часто публікує нові фото і вже тим більше відео на своїй instagram-сторінці. Зате кожне фото відомої української спортсменки викликає хвилю захоплення у її багатотисячної армії шанувальників (у Світоліної близько 450 тис. підписників). На цей раз 24-річна тенісистка потішила шанувальників новим, дійсно по-весняному сонячним і життєрадісним фото.

Так, на знімку Світоліна позує на тлі моря, спершись ліктем на поруччя. В камеру яскраво світить сонце, також тераса прикрашена квітами... Однак шанувальників тенісистки привернув її зовнішній вигляд.

Еліна Світоліна позує в спортивному костюмі: короткі шорти, двоколірна майка, масивні кросівки. Волосся зібране у практичний хвіст. Увагу фанатів приваблювала спортивна фігура їх улюблениці. Адже на фото добре видно її стрункі ніжки. Слід віддати належне спортсменці, виглядає вона дійсно чудово.

На жаль, спортсменка не вказує, де саме було зроблено фото. Лише супроводжувала свій новий пост кількома смайликами.

Еліна Світоліна

Спортивна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Слід зазначити, що в коментарях деякі шанувальники Світоліної підкреслили, мовляв, "заздрять Монфісу". Як відомо, у Еліни Світоліної вже кілька років триває роман з Гаелем Монфісом (32-річний французький професійний тенісист). Однак пара вкрай рідко коментує свої стосунки і ще рідше робить фото разом.

  • Заздрю Гаелю)
  • Монфіс – справжній щасливчик!
  • Ти дуже красива!
  • Яка красуня!
  • Найкрасивіші дівчата з Одеси)))
  • Виглядає так, немов ви на круїзному лайнері)
  • Розкішна дівчина!

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна вже сяяла своєю розкішною фігурою. При цьому тенісистка з'явилася в абсолютно звичайному повсякденному образі: в закритій блузі і чорних джинсах. Але і тут шанувальники спортсменки побачили "пікантність".

Також Еліна Світоліна вразила витонченою фігурою у вечірній сукні і на підборах. Забавно, що тенісистка вийшла у такому вигляді прямо на корт.

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