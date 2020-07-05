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Заряжает энергией: Потап похвастался достижениями Каменских и рассказал об отношениях с экс-супругой

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2020 - 10:57
Заряжает энергией: Потап похвастался достижениями Каменских и рассказал об отношениях с экс-супругой
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер признался, как сработался с экс-супругой Ириной Горовой

Потап – не только успешный рэпер, автор песен и продюсер, но еще и отличный бизнесмен с огромными амбициями. Поэтому все, за что бы он ни взялся, приносит успех. В программе "Бизнес Конструктор" на одноименном YouTube-канале Потап подробно рассказал о своих бизнес-проектах, поделился секретами профессионального успеха, а также коснулся личных тем. Так, он поговорил с ведущим о рабочих отношениях с экс-супругой Ириной Горовой , а также похвастался вдохновляющими достижениями жены Насти Каменских.

Потап и его экс-супруга Ирина Горовая шагнули далеко за рамки продюсерского центра и основали MOZGI GROUP, объединив шесть компаний, отвечающих за разные направления. Рэпер признается, что каждый из них занимается своей нишей, а их деловые отношения имеют дружескую подоснову.

"У нас есть своя градация и дисциплина. Но мы очень легко к этому относимся, партнерские отношения для нас важнее определений, кто кому подчиняется. Мы консультируемся друг с другом, общаемся. Я больше отвечаю за творческо-креативную часть. Ирина Анатольевна отвечает за более менеджерскую, бизнесчасть, финансовую. Мы знаем территории друг друга, но амбиции наши не совпадают. Мы очень уважаем наши территории, знаем угол каждого, заглядываем иногда, но не возникает никаких проблем – над, под", - рассказал он.

Заряжает энергией: Потап похвастался достижениями Каменских и рассказал об отношениях с экс-супругой

Ирина Горовая и Потап продолжают успешно сотрудничать (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Нынешняя жена рэпера сумела вдохновить его своими далеко идущими смелыми планами и абициями.

Заряжает энергией: Потап похвастался достижениями Каменских и рассказал об отношениях с экс-супругой

Потап гордится достижениями Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Моя супруга Настя Каменских сказала: "Я мечтаю получить "Грэмми". Я думаю: "Грэми", мы… Какой "Грэмми"? Как до него достать? Невозможно это!" Нет! Она сейчас шарашит и работает на достижение мечты. И у нее огромные успехи за границей : на латиноамериканском рынке, в Индии, в Турции. И это суперуспешный International case. Наверное, один из первых в Украине, который действительно там разрывает хит-парады, действительно приносить ей деньги, успех и желание достичь своей цели. И такие люди с такими большими мечтами начинают тебя заряжать энергией!" - признался продюсер.

Видео: YouTube/Бизнес конструкор

Напомним, что ранее Потап показал фото Насти Каменских без макияжа в гостях у мамы Лидии.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя КаменскихПотап
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