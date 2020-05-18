Заряд позитивом: Маша Ефросинина без макияжа показала свою "курносую наклейку"

Ведущая показала себя без косметики
Маша Ефросинина часто показывает на своей страничке в Instagram фото с сыночком Александром, а вот дочь Нана появляется в ее ленте очень редко. Правда, недавно ведущая устроила с ней нежную фотосессию и дала короткое интервью. Девочка высказалась о звездной маме, а та сделала признание, почему не считает себя идеальной. Нана не стремиться к публичности и всячески избегает пристального внимания извне, тогда как Александр с удовольствием позирует и веселится с мамой в кадре. Так, на новом фото Маша показала сына с непривычного ракурса.
Ведущая делает селфи, на котором запечатлена в домашней пижаме, без макияжа и в очках. Ее волосы собраны в высокий пучок. За спиной у Маши притаился Александр, котрый выглядывает из-за маминого плеча.
"Я и моя курносая наклейка", - оригинально подписала кадр знаменитость. Ее поклонники поспешили прокомментировать забавное семейное фото.
Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
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Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась фото дедушки и сравнила его с правнуком. Поклонники ведущей увидели поразительное сходство между родственниками, которые никогда не виделись, но между ними оказалось больше сходства, чем только внешность.
Автор: Аня Бойчук