Заряд позитивом: Маша Ефросинина без макияжа показала свою "курносую наклейку"

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала себя без косметики

Маша Ефросинина часто показывает на своей страничке в Instagram фото с сыночком Александром, а вот дочь Нана появляется в ее ленте очень редко. Правда, недавно ведущая устроила с ней нежную фотосессию и дала короткое интервью. Девочка высказалась о звездной маме, а та сделала признание, почему не считает себя идеальной. Нана не стремиться к публичности и всячески избегает пристального внимания извне, тогда как Александр с удовольствием позирует и веселится с мамой в кадре. Так, на новом фото Маша показала сына с непривычного ракурса.

Ведущая делает селфи, на котором запечатлена в домашней пижаме, без макияжа и в очках. Ее волосы собраны в высокий пучок. За спиной у Маши притаился Александр, котрый выглядывает из-за маминого плеча.

"Я и моя курносая наклейка", - оригинально подписала кадр знаменитость. Ее поклонники поспешили прокомментировать забавное семейное фото.

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ушла в отрыв: Маша Ефросинина в стильном луке устроила "модный показ" прямо в саду

Очень милое фото. Простое и душевное

"Наклейка" класс

Вы очаровательные и заряжаете позитивом

Он такой красивой курносый

Красива и без макияжа!

Это не наклейка, это рыбка-прилипала. У меня такая тоже есть

Классные

Красота

Прекрасная

Сладкие

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась фото дедушки и сравнила его с правнуком. Поклонники ведущей увидели поразительное сходство между родственниками, которые никогда не виделись, но между ними оказалось больше сходства, чем только внешность.

Автор: Аня Бойчук