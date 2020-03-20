Чем заняться на карантине: Вика из НеАнгелов поделилась своим списком дел

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица с удовольствием проводит время со своей семьей

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха очень дорожит своей карьерой певицы - ради этого она даже отклонила предложение руки и сердца, так как знала, что избранник не разрешил бы ей заниматься любимым делом. Однако сейчас у нее вынужденная пауза в связи с карантином из-за коронавируса и артистка использует это время, чтобы провести его с семьей.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, в котором показала свою очаровательную племянницу Лизу, а также предложила свой список дел, которыми можно заняться дома на карантине. В ролике певица в наряде total black сидит на стуле, держа на руках морскую свинку.

"Ловите лайфхак. Добавьте в наш список, чем заняться?" - написала Виктория.

Видео: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)

Список артистки:

Дрессировать морскую свинку, это подарок моей племяшки

Читать художественную литературу

Смотреть интересные фильмы

Раскрашивать раскраски антистресс

Научиться готовить вкусно блюдо, потому что девушка безусловно должна вкусно готовить

Высыпаться

Отдыхать

Погулять по лесу и пособирать подснежники

Устроить пикник с семьей на природе

Посадить красивый цветок в горшке

Спеть песню

Напомним, что Вика из НеАнгелов поделилась собственным оригинальным способом борьбы с коронавирусом.