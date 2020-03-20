ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чем заняться на карантине: Вика из НеАнгелов поделилась своим списком дел

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.03.2020 - 15:36
Чем заняться на карантине: Вика из НеАнгелов поделилась своим списком дел
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица с удовольствием проводит время со своей семьей

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха очень дорожит своей карьерой певицы - ради этого она даже отклонила предложение руки и сердца, так как знала, что избранник не разрешил бы ей заниматься любимым делом. Однако сейчас у нее вынужденная пауза в связи с карантином из-за коронавируса и артистка использует это время, чтобы провести его с семьей.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, в котором показала свою очаровательную племянницу Лизу, а также предложила свой список дел, которыми можно заняться дома на карантине. В ролике певица в наряде total black сидит на стуле, держа на руках морскую свинку.

"Ловите лайфхак. Добавьте в наш список, чем заняться?" - написала Виктория.

Видео: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)

Список артистки:

  • Дрессировать морскую свинку, это подарок моей племяшки
  • Читать художественную литературу
  • Смотреть интересные фильмы
  • Раскрашивать раскраски антистресс
  • Научиться готовить вкусно блюдо, потому что девушка безусловно должна вкусно готовить
  • Высыпаться
  • Отдыхать
  • Погулять по лесу и пособирать подснежники
  • Устроить пикник с семьей на природе
  • Посадить красивый цветок в горшке
  • Спеть песню

Напомним, что Вика из НеАнгелов поделилась собственным оригинальным способом борьбы с коронавирусом.

Обслуживание на высшем уровне: Дженнифер Лопес превратила детей в "мобильную прислугу" на период карантина Две красотки: Вика из НеАнгелов показала свою маленькую принцессу
Новости Украины певецВика Смеюха
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь