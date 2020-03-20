Чем заняться на карантине: Вика из НеАнгелов поделилась своим списком дел

Певица с удовольствием проводит время со своей семьей
Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха очень дорожит своей карьерой певицы - ради этого она даже отклонила предложение руки и сердца, так как знала, что избранник не разрешил бы ей заниматься любимым делом. Однако сейчас у нее вынужденная пауза в связи с карантином из-за коронавируса и артистка использует это время, чтобы провести его с семьей.
На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, в котором показала свою очаровательную племянницу Лизу, а также предложила свой список дел, которыми можно заняться дома на карантине. В ролике певица в наряде total black сидит на стуле, держа на руках морскую свинку.
"Ловите лайфхак. Добавьте в наш список, чем заняться?" - написала Виктория.
Видео: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)
Список артистки:
Напомним, что Вика из НеАнгелов поделилась собственным оригинальным способом борьбы с коронавирусом.