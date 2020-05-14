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Замотали отца: Александр Стоянов восхитил физическими способностями детей (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.05.2020 - 13:29
Замотали отца: Александр Стоянов восхитил физическими способностями детей (видео)
Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У детей Кухар и Стоянова невероятно много энергии

Александр Стоянова и Екатерина Кухар постепенно пользуются послаблениями карантина в Украине. Однако на ближайшее время выступлений прима-балерины и премьера Национальной оперы Украины не предвидится. Так что звездная пара остается в домашней изоляции вместе с детьми - Тимуром и Настей. При этом вынужденная изоляция позволила также узнать о жизни звезд вне сцены. Кухар и Стоянов стали намного чаще показывать детали семейной жизни, что очень понравилось их поклонников. Кроме того, теперь все чаще главными героями в их “хрониках в соцсетях” выступают именно дети!

Так, на своей инстаграм-сраничке Александр Стоянов опубликовал новое видео с участием детей. Звездный отец вышел на утреннюю тренировку с Тимуром и Настей. Они решили сыграть в футбол.

На видео попала момент с разминки. 10-летний Тимур отжимается от земли. А вот 5-летняя Настя приседает.

“Детская сборная по футболу всегда в форме”, - оставил комментарий Стоянов. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

При этом Стоянов уточнил, что даже после 20-минутного матча по футболу у детей все еще осталось полно энергии и сил на отжимания и приседания.

“Выиграли у меня 5:0. Замотали отца”, - уточняет Александр.

Отметим, что в последнее время Екатерина и Алекандр также стали чаще хвастаться спортивными достижениями дочери.

На днях Кухар и Стоянов показали новое фото с дочкой. На снимке девочка демонстрирует практически идеальный поперечный шпагат. При этом в кадре рядом с ней также в продольном шпагате сидит прима-балерина. Как ранее отмечал Стоянов, 5-летняя Настя вполне может пойти по стопам своих родителей и стать балериной. Так как уже в столь юном возрасте за девочкой замечается невероятная гибкость!

Замотали отца: Александр Стоянов восхитил физическими способностями детей (видео)

Екатерина Кухар с дочкой Настей

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины Екатерина КухарАлександр Стоянов
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