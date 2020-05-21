Я заметно округлилась: Джиджи Хадид рассказала, как изменилась ее внешность с беременностью

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Девушка наконец открыто говорит о своем положении

Джиджи Хадид, о беременности которой стало известно совсем недавно, относится к типу женщин, которым нравится не выставлять личную жизнь напоказ. Так, ей удалось скрывать свое «положение» несколько месяцев. И сейчас 25-летняя красавица следует тому же принципу. На ее странице в Instagram не найти постов о будущем материнстве и даже кадров с отцом ребенка – бойфрендом старшей Хадид, Зейном Маликом.

Беременность украсила модель (фото: instagram.com/gigihadid)

Но вчера, 20-го мая, во время прямого эфира со знаменитой визажисткой Эрин Прнос, Джиджи разоткровенничалась. Девушка коснулась темы своей внешности и как беременность изменила ее. Так, круглые от природы щечки Джиджи, по ее словам, округлились еще сильнее. «Люди думают, что я прибегаю к уколам красоты, и потому у меня круглое лицо – но оно такое у меня с рождения. Особенно заметны изменения в последние месяцы, ведь я жду ребенка», – поделилась модель. По словам Хадид, в феврале и марте она ходила по подиуму уже беременная.

Еще одна животрепещущая тема для Джиджи – натуральность ее бровей. Модель прокомментировала слухи о том, что она делала манипуляции с бровными дугами, желая сделать их более изогнутыми. «Некоторые вещи в сети меня забавляют. Люди думают, что я сделала изгиб бровей более заметным. Посмотрите на мои детские фото, у меня были изогнутые брови с момента появления на свет», – смеется Джиджи.

Также мейк-артистка поинтересовалась, как Хадид относится к естественным переменам во внешности, связанным с вынашиванием ребенка. «Не волнуйтесь, я довольна естественными процессами», – ответила девушка.

Напомним, Джиджи и Зейн возобновили отношения в конце прошлого года. Пара появилась вместе в сети на праздновании дня рождения музыканта. С тех пор Джиджи намекала с помощью своего микроблога, что они вместе, но четко не говорила ничего. И вот на 25-летие она запостила общие фото с молодым человеком. А позже стало известно, что влюбленные ждут первенца.

Автор: Мила Иванова