Захочу потворить: нежная Лилия Ребрик в весеннем образе кокетливо обратилась к мужу

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая вышла в эфир в женственном наряде лилового оттенка

Лилия Ребрик регулярно радует зрителей утренними прямыми эфирами на канале "Україна". Она безстрашно выходит на работу по графику неделя через неделю ( вся съемочная группа строго придерживается норм и правил безопасности и профилактики коронавируса). А остальное время проводит с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной за городом. Ведущая появляется в каждом эфире в новом наряде (ее луки никогда не повторяются), который непременно становится предметом пристального внимания поклонников теледивы.

Так, в этот раз она предпочла нежное лиловое платье-футляр с вставками в виде белых ажурных цветов, рукавом три четверти и оригинально оформленным вырезом горловины. В качестве аксессуаров – белые перламутровые круглые серьги и тонкий браслет на запястье.

Макияж – естественный с нежной розовой помадой, волосы уложены в прическу сзади, а несколько прядей выпущены на лицо. На ножках – сиреневые туфли-лодочки.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В Instastories ведущая поделилась парочкой снимков из студии и обратилась к мужу, который, к слову, на время карантина стал ее личным парикмахером и мастерски покрасил белокурые локоны звездной жены.

"Какой все-таки красивый вышел цвет волос! Муж покрасил. Чувствую, что захочу повторить!" - призналась теледива и отметила Андрея.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На странице прграммы "Ранок з Україною" в Instagram Лилия рассказала о том, придерживается ли она диеты и рассекретила свои отношения со спортом.

"Дієти - це зовсім не про мене! То у нас у родині ми спершу добре поїмо - а потім і за спорт беремося. (Танці це ж теж спорт ). Так і знаходимо баланс", - поделилась она личным опытом.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик продемонстрировала веселый и эффективный способ держать себя в форме во время карантина.