Загорелся костюм: Оля Полякова вспомнила о казусах в новогоднюю ночь

Оля Полякова (фото: ТК "Украина")

Однажды Полякова даже загорелась!

За кулисами праздничного концерта-награждения лучших песен 2019-го года «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, Королева ночи Оля Полякова, которая ранее неожиданно стала "Мисс Вселенная", рассказала, когда обычно у нее начинаются новогодние праздники и какие казусы с ней случались в новогоднюю ночь.

Популярная украинская артистка Оля Полякова, которая на праздничном концерте-награждении лучших песен 2019 получила награды сразу за две песни: «Эй, секундочку» и «Лед тронулся», рассказала, что встречает Новый год, далеко не как обычные люди.

«Мои дети уже знают, что Новый год у нас не первого, а второго января, когда мама отработает и приедет откуда-то. А может даже и 10-го, если выступаю за рубежом», – рассказала артистка журналистам канала «Украина».

Также певица поделилась интересной историей, связанной с наибольшим казусом, который произошел с ней в новогоднюю ночь. Оказалось – однажды костюм звезды вспыхнул прямо во время выступления.

«Относительно казусов, я встречала Новый год в гримерке или в машине – где только его не встречала, а однажды даже горела! Фейерверк был у меня на короне, точнее, загорелся кокошник – тогда еще мы выступали в кокошниках... он начал гореть, плавиться и затем загорелся костюм. Помню, девушки меня тушили – били по руке, а я думаю: «Почему эти дуры меня бьют?» – поворачиваюсь и даю им сдачи, не понимая, что я горю. А ты же, когда на сцене – в состоянии аффекта и ты не чувствуешь, что горишь и тебе больно. Так что до сих пор шрамы остались», – прокомментировала Оля Полякова за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь.

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее Оля Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением.