"Загляните в глаза музыканта": Потап посвятил стих Евгению Осину

Трогательные строки уже покорили сеть
Популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) посвятил трогательный стих российскому "коллеге" Евгению Осину. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"Загляните в глаза музыканта. Пока жив, никого он не просит. Дребезжание гитарного лада. Под Баре, распанахает осень. Слезы высохли и автоматы. На Cell Фоны мы все обменяли. Осень, жаль забрала тебя Осин. Пусть же музыка не умирает", - сказал он.
Скриншот поста (instagram.com/realpotap)
Обратим внимание, что данный стих затронул пользователей "до глубины души".
"Был очень классный музыкант", - сказала пользователь Валерия Олеговна.
"Стих прям в точку. Талантище. До глубины души", - подчеркнула юзер Алла Ляльченко.
"Я знал его, снимал про него большой репортаж. Светлый был человек. Добрый", - сказал юзер Владимир Строжук.
"Песни Жени, без сомнения, останутся песнями моего детства на кассете. Очень жаль", - подчеркнула пользователь Юлия Тута.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, что родственники трагически погибшего Осина рассказали о последних днях жизни певца.
Стало известно когда и где похоронят Осина.
Видео: (video.rbc.ua)