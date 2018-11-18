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"Загляните в глаза музыканта": Потап посвятил стих Евгению Осину

Lite » Звезды 18.11.2018 - 12:30
"Загляните в глаза музыканта": Потап посвятил стих Евгению Осину
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Трогательные строки уже покорили сеть

Популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) посвятил трогательный стих российскому "коллеге" Евгению Осину. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Загляните в глаза музыканта. Пока жив, никого он не просит. Дребезжание гитарного лада. Под Баре, распанахает осень. Слезы высохли и автоматы. На Cell Фоны мы все обменяли. Осень, жаль забрала тебя Осин. Пусть же музыка не умирает", - сказал он.

&quot;Загляните в глаза музыканта&quot;: Потап посвятил стих Евгению Осину

Скриншот поста (instagram.com/realpotap)

Обратим внимание, что данный стих затронул пользователей "до глубины души".

"Был очень классный музыкант", - сказала пользователь Валерия Олеговна.

"Стих прям в точку. Талантище. До глубины души", - подчеркнула юзер Алла Ляльченко.

"Я знал его, снимал про него большой репортаж. Светлый был человек. Добрый", - сказал юзер Владимир Строжук.

"Песни Жени, без сомнения, останутся песнями моего детства на кассете. Очень жаль", - подчеркнула пользователь Юлия Тута.

&quot;Загляните в глаза музыканта&quot;: Потап посвятил стих Евгению Осину

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, что родственники трагически погибшего Осина рассказали о последних днях жизни певца.

Стало известно когда и где похоронят Осина.

Видео: (video.rbc.ua)

 

Новости Украины ПотапЕвгений Осин
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