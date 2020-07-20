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Заботься обо мне: Джамала посвятила младшему сыну невероятно трогательное видео

Понедельник 20 июля 2020 14:33
Заботься обо мне: Джамала посвятила младшему сыну невероятно трогательное видео
Джамала с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

В нежном ролике певица предстала во время второй беременности

Месяц назад Джамала во второй раз стала мамой - певица родила еще одного сына, которого назвали Селим-Гирай. Артистка привыкает к новому статусу и признается, что быть мамой двух мальчишек - просто прекрасно, хоть иногда и тяжело. На своей странице в Instagram она поделилась невероятно трогательным видеороликом, который посвятила младшему малышу.

Видео было сделано во время семейной фотосессии, когда Джамала была беременна вторым сыном. В ролике можно увидеть мужа знаменитости Бекира Сулейманова и двухлетнего сыночка Эмира-Рахмана. Малыш нежно трогает и целует мамин живот и вся семья с нетерпением ждет появления малыша на свет.

В одном из кадров видно, как Селим-Гирай толкается в животе у мамы. За кадром звучит песня Watch over me в исполнении самой артистки.

Джамала растрогала нежным семейным видеороликом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Піклуйся про мене. Watch over me. Мені так подобається це слово, його значенення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися. Один місяць додаткового піклування та любові", - трепетно поделилась Джамала.

Фолловеры засыпали певицу умиленными комментариями - некоторые признались, что даже расплакались после просмотра видео.

  • Суцільна ніжність
  • Океан любви, красоты и нежности. С первым месяцем Селимушку!
  • Як ніжно! Джа, з цього міг би вийти дуже гарний кліп до пісні "Watch over me"
  • Очень красиво
  • Божествено і заворожує ,дякую за пісню
  • Просто заворожує. Ви прекрасна родина!
  • Как это чудесно
  • Очень нежно, красиво. За душу берёт, я аж расплакалась
  • Суцільна ніжність та любов
  • Як гарно!!!
  • Просто нереально чувственно, особенно фрагмент, где животик шевелится
  • Джаа, как волшебно, умереть можно
  • Невероятно красиво, нежно, трогательно! Спасибо, Джамала!

Заботься обо мне: Джамала посвятила младшему сыну невероятно трогательное видео

Скриншот комментариев

Ранее Джамала показала прогулку с новорожденным сыном и восхитила стильным луком.

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