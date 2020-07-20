Заботься обо мне: Джамала посвятила младшему сыну невероятно трогательное видео

Джамала с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В нежном ролике певица предстала во время второй беременности

Месяц назад Джамала во второй раз стала мамой - певица родила еще одного сына, которого назвали Селим-Гирай. Артистка привыкает к новому статусу и признается, что быть мамой двух мальчишек - просто прекрасно, хоть иногда и тяжело. На своей странице в Instagram она поделилась невероятно трогательным видеороликом, который посвятила младшему малышу.

Видео было сделано во время семейной фотосессии, когда Джамала была беременна вторым сыном. В ролике можно увидеть мужа знаменитости Бекира Сулейманова и двухлетнего сыночка Эмира-Рахмана. Малыш нежно трогает и целует мамин живот и вся семья с нетерпением ждет появления малыша на свет.

В одном из кадров видно, как Селим-Гирай толкается в животе у мамы. За кадром звучит песня Watch over me в исполнении самой артистки.

Джамала растрогала нежным семейным видеороликом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Піклуйся про мене. Watch over me. Мені так подобається це слово, його значенення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися. Один місяць додаткового піклування та любові", - трепетно поделилась Джамала.

Фолловеры засыпали певицу умиленными комментариями - некоторые признались, что даже расплакались после просмотра видео.

Суцільна ніжність

Океан любви, красоты и нежности. С первым месяцем Селимушку!

Як ніжно! Джа, з цього міг би вийти дуже гарний кліп до пісні "Watch over me"

Очень красиво

Божествено і заворожує ,дякую за пісню

Просто заворожує. Ви прекрасна родина!

Как это чудесно

Очень нежно, красиво. За душу берёт, я аж расплакалась

Суцільна ніжність та любов

Як гарно!!!

Просто нереально чувственно, особенно фрагмент, где животик шевелится

Джаа, как волшебно, умереть можно

Невероятно красиво, нежно, трогательно! Спасибо, Джамала!

Скриншот комментариев

Ранее Джамала показала прогулку с новорожденным сыном и восхитила стильным луком.