Заботливый папа: экс-муж Ани Лорак провел веселый викэнд с дочерью

Бывший муж популярной певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно закрыл свой ночной клуб Famous в центре Киева, показал редкие кадры с любимой дочерью Соофийкой. Девочка живет с мамой в Москве, где ходит в элитную школу вместе с другими детьми звезд. Редкие встречи папы и дочки проходят весело и насыщенно, а заботливый отец с удовольствием делится душевными кадрами в сети. В этот раз Мурат буквально завалил сториз фото и видео девочки и показал, как они провели время в Киеве.

Так, Софийка побывала с папой в одном из столичных заведений, где даже лично познакомилась со Спайдерменом, а в качестве презента получила интересные развивающие подарки, с которыми увлеченно играла прямо в ресторане.

Также она побывала на репетиции спектакля и даже вышла на сцену. Гордый Мурат поспешил опубликовать эти уникальные кадры.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью (фото: instagram.com/muratnalca)

Кроме того, вместе с отцом дочка Ани Лорак строила забавные рожицы на камеру, распевала песни и примеряла популярные маски в Instagram.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью (фото: instagram.com/muratnalca)

"Мы с папой близнецы. Мы с ним двойняшки. Это Мурат Налчаджиоглу и Соня Налчаджиоглу с вами", - пропела девочка импровизированный рэп, получив одобрение папы.

Дочь Ани Лорак приняла участие в репетиции (фото: instagram.com/muratnalca)

Напомним, что Ани Лорак недавно выступила в Германии. В Ганновере она встретилась со своими братьями и умилила сеть душевный семейным снимком. Поклонники тут же сравнили певицу с маленькой принцессой в окружение сильных и заботливых защитников.

Кроме того, во время немецкого тура она также повидалась с лучшей подругой и кумой, украинской спортсменкой Лилией Подкопаевой. Совместными фото чемпионка поделилась в сети, восхитившись зрелищным шоу артистки "Дива".