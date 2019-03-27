Заботливая мама: Лилия Ребрик рассказала о правильном выборе витаминов для детей

Лилия Ребрик с мужем и дочерью Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая тщательно подходит к вопросу покупки витаминов для своих девочек

Популярная телеведущая Лилия Ребрик успешно совмещает карьеру и материнство. Мама двух очаровательных дочек, Дианы и Полины, успевает не только вести утренее шоу на одном из ведущих украинских каналов, но и занимаеться воспитанием своих малышек. Огромное внимание она уделяет их развитию и здоровью. Не удивительно, что свой очередной пост в Instagram она посвятила актуальному вопроса выбора детских витаминов, ведь на улице весна- время усилить защитные силы организма, придать ему энергии и обеспечить необходимыми полезными вещества в полной мере.

Так, Лилия рассказала, что считает вопрос грамотного выбора витаминов крайне важным и подходит к нему со всей ответственностью. По ее мнению, перед их приемом стоит проконсультироваться с врачом и учесть ряд важных факторов.

"Самое главное, что я считаю - это тот факт, что нельзя "назначать" ребенку витамины, не посоветовавшись с ликарем. Но с другой стороны, витамини - это не лекарство, поэтому перед выбором витаминив - нужно учитывать возраст, состав (который я собственно и согласовывает с врачом) и физические данные ребенка. Если ребенок занимается спортом, она может потребовать другого набора питания, чем малыш, который этого не делает. И еще много индивидуальных факторов", - пояснила ведущая.

Лилия Ребрик с мужем и дочерями (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Она отметила, что старшей дочери Диане дает витамины курсом, а младшая, Полина, пока получает все необходимое с молоком матери, но она дополнительно по рекомендации врача дает малышке витамин Д.

Подписчики звезды поблагодарили за ценную информацию и стали делиться личным опытом, а также пришли в восторг от семейного фото мамы с любимыми девочками.

"Обожнюю ваших дівчаток, такі милі", "Яка ви красива! У нас на Буковині некрасивих немає. І доця теж дуже гарна дівчинка", "А ви, Ліля, теж повинні приймати вітаміни для годуючих, тим більше з таким графіком життя як у вас", "А когда вы покажете Полиночку? Так интересно увидеть, такие же красивые девчонки, как и мама", - писали комментаторы.

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила нежной фотосессией в образе прекрасной Мавки.

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