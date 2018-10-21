"Забирала у меня булочки": Лобода призналась, что "скрывала" беременность от дочери

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Девочка узнала об этом на восьмом месяце

Популярная украинская певица Светлана Лобода рассказала, что ее гримеры узнали про беременность раньше дочери. Об этом она заявила в программе "Вечерний Ургант".

"Гримеры узнали о моей беременности на пятом месяце. Живот начал расти, и они осознали, что меняются параметры. А моя старшая дочь узнала на восьмом. Она мне все время говорила: "Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать". А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки", - сказала она.

В то же время, утверждает Лобода, дочка "чуть не плакала", когда узнала столь важную новость.

"Когда она узнала, Ева чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестренку", - подчеркнула она.

Кстати, опальная певица Светлана Лобода, которую Верховная Рада хочет лишить звания народной артистки, показала идеальную фигуру после недавних родов. Это было первое публичное появление артистки с обнаженным животом после рождения Тильды.

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Видео: (video.rbc.ua)