"За эту картину я многое отдам": Маша Ефросинина умилила домашней идиллией (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина очаровала домашним видео с детьми и мужем

Маша Ефросинина также пожаловалась своим поклонникам на жару, которая накрыла Киев на выходных. Однако даже в такой, казалось бы, очень неприятной ситуации, украинская телеведущая нашла неоспоримый плюс. Ефросинина показала поклонникам трогательный семейный момент.

Так, Ефросинина отметила, что из-за жары все ее родные остались дома. При этом телеведущая даже поспешила снять короткое видео. На нем видим детей Ефросининой – 15-летннюю дочку Нану, а также 4-летнего сына Сашу. Дети ведущей играют на полу, где разложены кубики "лего", различные машинки. Также собрана детская железная дорога. Нана помогает что-то строить младшему брату из кубиков.

Также вдали на коврике отдыхает муж Ефросининой – бизнесмен Тимур Хромаев, который читает книгу. Ну а звездная мама тем временем снимает и комментирует видео.

"Жара оставила всех дома. Невозможно выйти. Но эта картина – за нее я многое отдам", - комментирует Маша игры детей.

"Приветики! А, вы типа не видите меня. Собирает с тобой Нана лего, Шура? Это же такое счастье – иметь такую сестру. А поцеловать сестру надо срочно", - говорит Ефросинина. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Также Ефросинина показала финальный кадр – на кухне. Телеведущая отметила, что у домашних посиделок есть один "минус" – все много едят, не успевает перемыть посуду.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком. Фото так понравилось поклонникам ведущей, что они оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.

Также напомним, что недавно Ефросинина запустила в своем блоге новую рубрику #МашаПриседаша. По многочисленным просьбам своих поклонников, телеведущая решила записать серию видео и показать свой комплекс полезных упражнений. Но подошла она к этому креативно. И записала комплексы для разных жизненных ситуация. К примеру, как можно тренироваться, играя с ребенком.

А одно из недавних видео посвящено фитнесу во время уборки. Показанные упражнения направлены на прокачку мышц ягодиц, а также спины.