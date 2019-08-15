"За этой красотой - пахота": Анна Ризатдинова восхитила формами в боди

Поклонники Ризатдиновой верят в ее трудолюбие и победу
Анна Ризатдинова, наконец, теперь все чаще будет баловать поклонников обновлениями в сети. 26-летняя украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 стала одной из участниц нового сезона популярного танцевального проекта Танці з зірками на “1+1”. Так что поклонники спортсменки смогут чаще видеть ее по ТВ, болея за любимицу. Отметим, что новый сезон “Танцев” стартует с 25 августа!
Ризатдинова теперь активно готовится к прямым эфирам.
“Друзья, готовьтесь! Этой осенью ваша лента будет мега танцевальной)) В каком стиле вы бы хотели меня увидеть больше всего?” - обратилась как-то к поклонникам Ризатдинова.
Более того, недавно гимнастка показала бэкстейдж-фото с шоу Танці з зірками. На снимке спортсменка позирует в боди телесного цвета с длинными рукавами и пикантной зоной декольте. Образ Анны дополняют золотые босоножки на высокой шпильке. В руках она держит золотой диско-шар, с помощью которого звездные участники проекта передавали друг другу эстафету.
При этом сложно не отметить, что у спортсменки действительно роскошная фигура!
Стройная Анна Ризатдинова в новом сезоне Танці з зірками на “1+1” (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Кроме того, в новом посте Ризатдинова отметила, что же объединяет танцы и гимнастику. По словам Анны, это большой труд!
“Знаете, в чем сходство между танцами и художественной гимнастикой? Нет, не в растяжке )) И в первом и во втором случае зрителю кажется, что все легко и непринужденно. А за этой красотой стоит самая настоящая пахота #hardwork #dancingwiththestars #makehistory”, - подписала снимок Ризатдинова.
Видео: instagram.com/tanci1plus1
Поклонники Анны также поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova
Кстати, среди звездных конкурсанток проекта - певица MARUV. И ранее MARUV пленила соблазнительным бэкстейдж-фото с шоу Танці з зірками! Певица предстала в привычном пленительном образе.
Также позже MARUV удивила неожиданной сменой имиджа.