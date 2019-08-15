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"За этой красотой - пахота": Анна Ризатдинова восхитила формами в боди

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.08.2019 - 15:36
"За этой красотой - пахота": Анна Ризатдинова восхитила формами в боди
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Поклонники Ризатдиновой верят в ее трудолюбие и победу

Анна Ризатдинова, наконец, теперь все чаще будет баловать поклонников обновлениями в сети. 26-летняя украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 стала одной из участниц нового сезона популярного танцевального проекта Танці з зірками на “1+1”. Так что поклонники спортсменки смогут чаще видеть ее по ТВ, болея за любимицу. Отметим, что новый сезон “Танцев” стартует с 25 августа!

Ризатдинова теперь активно готовится к прямым эфирам.

“Друзья, готовьтесь! Этой осенью ваша лента будет мега танцевальной)) В каком стиле вы бы хотели меня увидеть больше всего?” - обратилась как-то к поклонникам Ризатдинова.

Более того, недавно гимнастка показала бэкстейдж-фото с шоу Танці з зірками. На снимке спортсменка позирует в боди телесного цвета с длинными рукавами и пикантной зоной декольте. Образ Анны дополняют золотые босоножки на высокой шпильке. В руках она держит золотой диско-шар, с помощью которого звездные участники проекта передавали друг другу эстафету.

При этом сложно не отметить, что у спортсменки действительно роскошная фигура!

&quot;За этой красотой - пахота&quot;: Анна Ризатдинова восхитила формами в боди

Стройная Анна Ризатдинова в новом сезоне Танці з зірками на “1+1” (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Кроме того, в новом посте Ризатдинова отметила, что же объединяет танцы и гимнастику. По словам Анны, это большой труд!

“Знаете, в чем сходство между танцами и художественной гимнастикой? Нет, не в растяжке )) И в первом и во втором случае зрителю кажется, что все легко и непринужденно. А за этой красотой стоит самая настоящая пахота #hardwork #dancingwiththestars #makehistory”, - подписала снимок Ризатдинова.

Видео: instagram.com/tanci1plus1

Поклонники Анны также поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым фото:

  • “Красотка, удачи тебе!”
  • “Я буду за Вас болеть! 25 августа встретимся !!!!”
  • “Анна, мы в тебя верим, ты лучшая!”
  • “Очень красивая”
  • “Всё будет! Жду эфир! Болею за тебя”
  • “Все буде прекрасно! А головне в танцях - емоції і спогади які ви отримаєте назавжди”
  • “Тоже тяжело, но пахать вы с детства умеете! Удачи вам в проекте”

&quot;За этой красотой - пахота&quot;: Анна Ризатдинова восхитила формами в боди

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Кстати, среди звездных конкурсанток проекта - певица MARUV. И ранее MARUV пленила соблазнительным бэкстейдж-фото с шоу Танці з зірками! Певица предстала в привычном пленительном образе.

Также позже MARUV удивила неожиданной сменой имиджа.

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Новости Украины Танці з зіркамиспортсменкаАнна Ризатдинова
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