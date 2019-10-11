ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юрий Ткач в образе Алисы из Страны чудес, Гарик Бирча - Трубадур: участники Лиги Смеха перевоплотятся в сказочных персонажей

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 10:55
Юрий Ткач в образе Алисы из Страны чудес, Гарик Бирча - Трубадур: участники Лиги Смеха перевоплотятся в сказочных персонажей
Евгений Кошевой (фото: пресс-служба 1+1)

В пятницу, 11 октября, в 20:25 телеканал "1+1" покажет вторую ⅛ финала чемпионата по юмору "Лига Смеха"

На этом этапе на сцене "Лиги Смеха" выступят четыре команды: "30+", тренер которой Гарик Бирча, "Отдыхаем вместе" под руководством Станислава Боклана, "Пошло, поехало" с тренером Олей Поляковой, а также "Наш формат" и Юрий Ткач (кстати, как-то Ткач прокомментировал отношения с Поляковой).

В этот раз командам предстоит шутить на тему экранизаций известных сказок. Так, зрители увидят смешные интерпретации по мотивам "Бременских музыкантов", "Приключений барона Мюнхаузена", "Алладина" и "Алисы в стране чудес".

Юрий Ткач в образе Алисы из Страны чудес, Гарик Бирча - Трубадур: участники Лиги Смеха перевоплотятся в сказочных персонажей

Во время очередного эфира шоу "Лига Смеха" юмористы перевоплотятся в героев сказок (фото: пресс-служба 1+1)

Первому тандему "30+" и Гарику Бирче досталась сказка Братьев Гримм и популярный мультфильм по ней — "Бременские музыканты". Ребята пофантазировали на тему, как бы выглядело продолжение всеми любимого мультика, разыграв такие сценки, как свадьба Трубадура и принцессы, знакомство со сватами и воспитание сына.

В сценке "Аладдин" Оля Полякова примерит несколько необычных образов: волшебной лампы, злодея Джафара и принцессы Жасмин. Также ребята представят, как бы выглядели профили мультяшных героев в Instagram. Например, волка из "Ну, погоди" и панды кунг-фу из одноименного мультика.

Юрий Ткач в образе Алисы из Страны чудес, Гарик Бирча - Трубадур: участники Лиги Смеха перевоплотятся в сказочных персонажей

Наш формат, Юрий Ткач (фото: пресс-служба 1+1)

Тандему Юрию Ткачу и команде "Наш формат" досталась сказка "Алиса в стране чудес", где тренер исполнил роль немного располневшей главной героини, которая попала в Украину.

Также участникам предстоит сразиться в конкурсе пародий. Команды были свободны в выборе темы для этого состязания. Таким образом, зрители увидят, как бы выглядела группа The Beatles, если бы она была создана в Украине, смешную пародию на украинскую группу Mozgi, а также видение программы "Аншлаг" и ведущего-кулинара Бориса Бурду.

Юрий Ткач в образе Алисы из Страны чудес, Гарик Бирча - Трубадур: участники Лиги Смеха перевоплотятся в сказочных персонажей

Юрий Ткач в образе Алисы из Страны чудес, Гарик Бирча - Трубадур: участники Лиги Смеха перевоплотятся в сказочных персонажей

Пародия на группу Mozgi (фото: пресс-служба 1+1)

Кто получит наибольшее количество баллов, а кто покинет этот этап, смотрите в эфире телеканала "1+1" 11 октября, в 20:25.

Напомним, ранее Маша Полякова поразила сияющим видом и новым стильным образом.

Зеленский, Кошевой, Бекхэм: звездные папы, которые просто обожают своих дочерей "У нас самая красивая страна": Осадчая, Кошевой, Сеничкин и другие звезды рассказали о "местах силы"
Новости Украины Евгений КошевойЛига смеха
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь