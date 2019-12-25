Юная лыжница: дочь Оли Поляковой показала веселые зимние забавы

Маша поделилась смешным видео с заснеженных склонов
14-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша - весьма самостоятельная и активная девочка. Она учится в школе, усердно следит за фигурой и пробует свои силы в разных областях - модельном бизнесе, пении и других. Также юная красотка активно развивает свой интаграм-блог, где уже больше 144 тыс. подписчиков. Звездная мама Маши недавно раскрыла, сколько девочка зарабатывает в сети - сумма поражает!
Пока в Киеве дождь и плюсовая температура, Мария отправилась покорять горные склоны. На своей странице в Instagram она поделилась яркими фото и видео своих зимних развлечений.
Для спортивного дня юная лыжница выбрала яркий желто-голубой костюм, не забыв и о шлеме. На фото девочка позирует на лыжах на фоне склона, щурясь на солнце.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Также она выложила забавное видео, на котором показала, как действительно катается - в ролике Полякова-младшая идет пешком по снегу в лыжных ботинках, а в конце и вовсе ложится и катится по склону, весело смеясь.
Видео: Маша Полякова катается на лыжах (instagram.com/mashapolyakova)
"А как катаетесь на лыжах вы?" - поинтересовалась Маша у подписчиков.
Судя по мужскому голосу за кадром, она активно отдыхает в компании папы.
Геолокацию она не поставила, так что фолловеры интересуются, где же отдыхает девушка, а заодно рассказывают о своих спортивных успехах.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.