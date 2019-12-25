ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юная лыжница: дочь Оли Поляковой показала веселые зимние забавы

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.12.2019 - 16:23
Юная лыжница: дочь Оли Поляковой показала веселые зимние забавы
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша поделилась смешным видео с заснеженных склонов

14-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша - весьма самостоятельная и активная девочка. Она учится в школе, усердно следит за фигурой и пробует свои силы в разных областях - модельном бизнесе, пении и других. Также юная красотка активно развивает свой интаграм-блог, где уже больше 144 тыс. подписчиков. Звездная мама Маши недавно раскрыла, сколько девочка зарабатывает в сети - сумма поражает!

Пока в Киеве дождь и плюсовая температура, Мария отправилась покорять горные склоны. На своей странице в Instagram она поделилась яркими фото и видео своих зимних развлечений.

Для спортивного дня юная лыжница выбрала яркий желто-голубой костюм, не забыв и о шлеме. На фото девочка позирует на лыжах на фоне склона, щурясь на солнце.

Юная лыжница: дочь Оли Поляковой показала веселые зимние забавы

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Также она выложила забавное видео, на котором показала, как действительно катается - в ролике Полякова-младшая идет пешком по снегу в лыжных ботинках, а в конце и вовсе ложится и катится по склону, весело смеясь.

Видео: Маша Полякова катается на лыжах (instagram.com/mashapolyakova)

"А как катаетесь на лыжах вы?" - поинтересовалась Маша у подписчиков.

Судя по мужскому голосу за кадром, она активно отдыхает в компании папы.

Геолокацию она не поставила, так что фолловеры интересуются, где же отдыхает девушка, а заодно рассказывают о своих спортивных успехах.

  • Красуня!!! Мамині гени є, а ще своя харизма!!! Сонячна!!!
  • Не катаюсь, но хочу научиться
  • Да примерно так же, только быстрее и с ветерком, ах да, ну и конечно же кубарем
  • Даже очень хорошо)
  • Какая красота, ты очень красивая
  • Примерно, так же
  • Я катаюсь на лыжах как получится, главное - это не УПАСТЬ!
  • По асфальту как то не очень на лыжах кататься
  • Красота и Красотуля !!!!!
  • У нас в Драгобрате нету снега

Юная лыжница: дочь Оли Поляковой показала веселые зимние забавы

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.

Невероятная сказка: Оля Полякова показала елку и новогоднее убранство (видео) "Бомбита": дочь Поляковой похвасталась идеальной фигурой в спортзале
Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь