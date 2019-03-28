Юная красотка: стильная дочь Оли Поляковой прогулялась по Флоренции

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

14-летняя Маша наслаждается солнышком в Италии

Старшая дочь Оли Поляковой Маша, которая недавно отпраздновала свое 14-летие, рассекретила, где она сейчас отдыхает. Судя по снимкам юной красотки в Instagram, она наслаждается теплой погодой и архитектурными шедеврами в Италии.

Девушка поделилась яркими фото в стильном спортивном образе - Маша отправилась на прогулку по живописной Флоренции в черных спортивных штанах, салатовом свитшоте и кроссовках в тон, а также объемной черной куртке.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

На одном из снимков на заднем плане виднеется часть знаменитого флорентийского собора Дуомо (Санта-Мария-дель-Фьоре), а на другом Полякова позировала на фоне карусели.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"У нас тут солнце, а у вас какая Погода???" - прокомментировала публикацию она.

Подписчики девушки принялись рассказывать, какая погода стоит в их городе, а также восхищаться ее красотой и стилем.

В их числе оказалась и звездная мама Маши Оля Полякова, которая оставила милый комментарий: "Прекрасная!!! ... ты)".

Скриншот комментария (instagram.com/mashapolyakova)

"Таки видончик полный шикардосик"

"Клас погода"

"Красивая девочка"

"А у нас снег"

"Красотка"

"In Kyiv солнышко)"

"Вав як красива"

"Ти красотка, Маша"

"Какая ты красивая"

"Очень красивая"

Напомним, ранее дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - девушка явно готова к лету.

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