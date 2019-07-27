Юная девушка Виктора Павлика поразила фото с отдыха в одном полотенце

Фото: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Пара наслаждается отдыхом в Греции

После того, как стало известно о романе 53-летнего украинского артиста Виктора Павлика с его 25-летней пиарщицей Екатериной Репяховой, в прессе регулярно возникают слухи о том, что пара собирается пожениться. Однако сами герои их упорно опровергают, заявляя, что ничего такого не планируют. Сейчас они отправились на отдых в Грецию и девушка с удовольствием делится фото и рассказами оттуда.

Так, она опубликовала пикантный кадр на балконе их номера, на котором запечатлена сразу после душа. На Екатерине - одно лишь банное полотенце, еще одно она намотала на волосы. Девушка сидит за столиком и счастливо улыбается.

Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

В подписи к публикации Репяхова поведала, чем ей понравился отдых в Греции.

"Кажется, отдых мне к лицу. А теперь о плюсах в Греции:

- обалденно теплое море

- не жаркие вечера, можно спать без кондиционера

- вкусные оливки", - написала возлюбленная Павлика.

К слову, ранее она отмечала, что условия и сервис отдыха в Турции нравятся ей намного больше.

Фолловеры Кати согласны, что отдых пошел ей на пользу, ведь она выглядит просто отлично, что они и отметили в комментариях.

Я думаю что отдых всем к лицу . Набирайтесь сил

Реально так и есть )отдых наполняет новыми эмоциями и силами )

Вам и правда отдых к лицу! Такая счастливая!

Очень!

Лучезарная девочка

О ради вкусных оливок стоит ехать

Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее юная возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась романтическим фото с певцом.

До этого возлюбленная Виктора Павлика рассказала резонансные детали их романа. К примеру, выяснилось, что девушка увлекается творчеством своего избранника еще с детства. У нее даже есть уникальный снимок из детства с Павликом.