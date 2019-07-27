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Юная девушка Виктора Павлика поразила фото с отдыха в одном полотенце

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.07.2019 - 18:33
Юная девушка Виктора Павлика поразила фото с отдыха в одном полотенце
Фото: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Пара наслаждается отдыхом в Греции

После того, как стало известно о романе 53-летнего украинского артиста Виктора Павлика с его 25-летней пиарщицей Екатериной Репяховой, в прессе регулярно возникают слухи о том, что пара собирается пожениться. Однако сами герои их упорно опровергают, заявляя, что  ничего такого не планируют. Сейчас они отправились на отдых в Грецию и девушка с удовольствием делится фото и рассказами оттуда.

Так, она опубликовала пикантный кадр на балконе их номера, на котором запечатлена сразу после душа. На Екатерине - одно лишь банное полотенце, еще одно она намотала на волосы. Девушка сидит за столиком и счастливо улыбается.

Юная девушка Виктора Павлика поразила фото с отдыха в одном полотенце

Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

В подписи к публикации Репяхова поведала, чем ей понравился отдых в Греции. 

"Кажется, отдых мне к лицу. А теперь о плюсах в Греции:
- обалденно теплое море
- не жаркие вечера, можно спать без кондиционера
- вкусные оливки", - написала возлюбленная Павлика.

К слову, ранее она отмечала, что условия и сервис отдыха в Турции нравятся ей намного больше.

Фолловеры Кати согласны, что отдых пошел ей на пользу, ведь она выглядит просто отлично, что они и отметили в комментариях.

  • Я думаю что отдых всем к лицу . Набирайтесь сил 
  • Реально так и есть )отдых наполняет новыми эмоциями и силами )
  • Вам и правда отдых к лицу! Такая счастливая!
  • Очень!
  • Лучезарная девочка
  • О ради вкусных оливок стоит ехать

Юная девушка Виктора Павлика поразила фото с отдыха в одном полотенце

Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее юная возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась романтическим фото с певцом.

До этого возлюбленная Виктора Павлика рассказала резонансные детали их романа. К примеру, выяснилось, что девушка увлекается творчеством своего избранника еще с детства. У нее даже есть уникальный снимок из детства с Павликом. 

 

Я была в гостях у его мамы: юная девушка Виктора Павлика рассказала об их "свадьбе" Юная возлюбленная Виктора Павлика поделилась романтическим фото с певцом
Новости Украины Виктор Павлик
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